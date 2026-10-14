Desea Sheinbaum pronta recuperación al papa León XIV

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum deseó una pronta recuperación al papa León XIV, quien fue operado para extirparle un nódulo canceroso en el hospital Gemelli de Roma.

“Nuestro saludo, nuestro abrazo solidario al papa y esperamos su pronta recuperación”, expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

El pontífice, de 71 años, fue intervenido el martes para extirparle el lóbulo inferior del pulmón derecho, después de que los estudios médicos detectaron un nódulo cuyo análisis confirmó un adenocarcinoma pulmonar.

La Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que la intervención quirúrgica concluyó con éxito y sin complicaciones, mientras que los primeros reportes médicos señalaron que León XIV pasó una noche tranquila.

Este miércoles, el Vaticano reportó que los análisis de sangre y la radiografía de tórax practicados al pontífice mostraron resultados dentro de los parámetros esperados para el procedimiento.

Los médicos informaron que el papa comenzó a caminar dentro de su habitación, retomó su alimentación habitual e inició sesiones de fisioterapia respiratoria, mientras permanece bajo observación en el hospital Gemelli.

La operación fue realizada mediante cirugía videoasistida por un equipo encabezado por el especialista en cirugía torácica Stefano Margaritora, después de que el pontífice anunciara públicamente que sería intervenido por un nódulo pulmonar.

El Gobierno mexicano ya había expresado su solidaridad con León XIV mediante un mensaje de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien el martes le deseó una pronta recuperación y destacó su vocación humanista. (AGENCIA REFORMA)