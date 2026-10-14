Llegan a Saltillo por primera vez Los Dos de Tamaulipas. Conoce todos los detalles

A través de redes sociales, la empresa de entretenimiento Nuva Producciones anunció que el grupo de música regional mexicana, Los Dos de Tamaulipas, llegarán a Saltillo por primera vez para presentarse en vivo, acompañados de invitados especiales, y a continuación te contamos todos los detalles.

Los Dos de Tamaulipas llegarán a Saltillo el domingo 15 de noviembre y el evento se llevará a cabo en la Arena 8 Segundos, ubicada junto a la Expo Feria en Saltillo. Las puertas abren 6:00 p.m y el evento comienza a las 8:00 p.m.

Como acompañantes especiales del evento, también llegarán Los Rieleros del Norte y Grupo La Inercia, quienes se encargarán de aperturar el espectáculo.

Los boletos ya están disponibles y se pueden adquirir en línea a través de https://jrticket.tickesoft.com. El evento cuenta con tres tipos de zonas con los siguientes precios: General: $400, VIP Plata: 5 mil pesos (mesa para 4 personas) y VIP Oro: 6 mil pesos (mesa para 4 personas). Los precios anteriormente mencionados no incluyen cargos por servicio. También puedes adquirir boletos físicos en sucursales de Jr Sombreros y Beto el de las Botas.

Conformado por los hermanos gemelos Orlando y Rolando Zapata, Los Dos de Tamaulipas es un dúo y grupo de música regional mexicana, con una propuesta enfocada en la música norteña.

A lo largo de su trayectoria han lanzado éxitos como “Arriba la Compañía”, “Ayúdame”, “Pura Adrenalina”, entre otros que acumulan millones de reproducciones en plataformas de streaming musical.

La llegada de Los dos de Tamaulipas a Saltillo por primera vez, promete un espectáculo donde interpretarán sus mejores éxitos, un gran ambiente y una gran producción. (Armando de la Peña/El Heraldo de Saltillo)