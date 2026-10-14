Fortalece Arteaga su capacidad de respuesta ante incendios con una nueva unidad de ataque rápido

Arteaga Coahuila.- La alcaldesa de Arteaga, Ana Karen Sánchez Flores, entregó una nueva unidad de ataque rápido contra incendios a la Estación 7 de Bomberos y Protección Civil, con una inversión superior a los 3 millones de pesos, para mejorar los tiempos de respuesta ante emergencias.

Por las características geográficas de Arteaga y su extensa zona serrana, contar con vehículos especializados es fundamental para llegar oportunamente a los puntos de emergencia e intervenir desde las primeras etapas de un conato de incendio, reduciendo el riesgo de que el fuego se propague.

Afortunadamente, durante 2026 no se han registrado incendios forestales en el municipio, por lo que la prevención y la preparación de los cuerpos de emergencia continúan siendo esenciales para proteger a las familias, las comunidades y los recursos naturales.

Desde el inicio de la Administración Municipal 2025–2027, la Estación 7 ha recibido dos ambulancias, dos unidades de reacción rápida y un camión cisterna de gran capacidad, además de uniformes, cascos, radios, mangueras, herramientas especializadas y equipo de protección para los elementos y las brigadas forestales. También se han rehabilitado las áreas de descanso y mejorado las condiciones para el personal.

Estas acciones se enmarcan en el trabajo de coordinación entre el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, para fortalecer la capacidad de atención y prevención ante emergencias, especialmente en una región donde la conservación de las zonas forestales representa una responsabilidad permanente.

Con esta nueva adquisición, Arteaga amplía sus recursos para responder ante posibles contingencias y mantiene el enfoque en la prevención, la preparación de sus cuerpos de emergencia y la protección de su territorio. (El Heraldo de Saltillo)