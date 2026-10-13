Proyecta Javier Díaz presupuesto de 5 mil 200 millones de pesos para Saltillo en 2027

El alcalde de Saltillo Javier Díaz González dijo este martes que su gobierno contempla para un presupuesto cuyo monto se estima en 5 mil 200 millones de pesos, e indicó que al momento se continúa trabajando en el anteproyecto de Ley de Ingresos que será presentado al Congreso en los siguientes días para su revisión.

El edil dijo también que se está en la búsqueda de mecanismos para eficientar de mejor manera estos recursos y destacó que no se contempla la creación de nuevos impuestos, además de que los únicos incrementos que se contemplan son los que están relacionados con el tema inflacionario, tal como lo dispuso el Congreso del Estado.

“Estamos hablando de más de 5 mil 200 millones de pesos, todavía estamos viendo ciertos temas, nosotros estamos por presentar lo de la Ley de Ingresos ante el Congreso del Estado, ya lo tenemos listo y lo tenemos prácticamente todo preparado y estamos ya afinando nuestro Presupuesto de Egresos que lo seguiremos trabajando en el transcurso de los siguientes meses para poderlo afinar hacia diciembre de este año”, dijo el alcalde.

“De hecho nosotros lo que estamos tratando de hacer es cómo eficientar de mejor manera el recurso por ejemplo en el tema del Capítulo 1000 nosotros tenemos una reducción del año pasado a este año y eso se va al tema de inversión, entonces de alguna u otra forma queremos buscar la manera de cómo generar mayor cantidad de recursos que puedan traer diferentes programas u obras que permitan mejorar la calidad de vida de los saltillenses”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)