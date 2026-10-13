Juana Sánchez López

Falleció el 11 de Octubre del 2026 a la edad de 70 años

Velación de cenizas en la capilla Zaragoza

Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez

Genoveva Camacho Garcia

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 87 años

Velación en la capilla Ramos 2

Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah

Inhumación este martes en el panteón del Valle del Santo Cristo

Sandra Patricia Montalvo Estrada

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 53 años

Velación en capilla Fundadores 3

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs

Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo cristo

Joaquín Escobedo Moreno

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 63 años

Velación en capilla Fundadores 2

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Genoveva Martínez Ramos

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Las Rosas

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Inhumación este martes en un panteón de la localidad

Ángel Ledezma Castro

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años

Traslado este martes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas

Dora Elia Torres Carreón

Falleció el 13 de Octubre del 2026 a la edad de 61 años

Traslado este martes para su Velación a General Cepeda Coah

Traslado este miércoles par su inhumación al ejido Sombrerillo de Parras, Coahuila

Osvaldo Corral Esparza

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 63 años

Velación en capilla Tepeyac

Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama

Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo

Enrique Ibarra Calzada

Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad