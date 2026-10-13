Juana Sánchez López
Falleció el 11 de Octubre del 2026 a la edad de 70 años
Velación de cenizas en la capilla Zaragoza
Ubicada en Zaragoza y Jesús Valdés Sánchez
Genoveva Camacho Garcia
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 87 años
Velación en la capilla Ramos 2
Ubicada en Pedro Gil Farías no. 114 Col. Eulalio Gutiérrez Ramos Arizpe, Coah
Inhumación este martes en el panteón del Valle del Santo Cristo
Sandra Patricia Montalvo Estrada
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 53 años
Velación en capilla Fundadores 3
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Misa en la Iglesia Sagrado Corazón a las 13:00 hrs
Inhumación este martes en el panteón Jardines del Santo cristo
Joaquín Escobedo Moreno
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 63 años
Velación en capilla Fundadores 2
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Genoveva Martínez Ramos
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Las Rosas
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Inhumación este martes en un panteón de la localidad
Ángel Ledezma Castro
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 79 años
Traslado este martes para su velación e inhumación a Concha del Oro, Zacatecas
Dora Elia Torres Carreón
Falleció el 13 de Octubre del 2026 a la edad de 61 años
Traslado este martes para su Velación a General Cepeda Coah
Traslado este miércoles par su inhumación al ejido Sombrerillo de Parras, Coahuila
Osvaldo Corral Esparza
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 63 años
Velación en capilla Tepeyac
Ubicada en Calzada Emilio Carranza y Aldama
Cremación este miércoles en el panteón Jardines del Santo Cristo
Enrique Ibarra Calzada
Falleció el 12 de Octubre del 2026 a la edad de 54 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Inhumación este miércoles en un panteón de la localidad