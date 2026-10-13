Pide Gabriel Elizondo que reforma aduanera no ponga en riesgo empleos e inversiones en Coahuila

Para proteger los empleos y las inversiones de las familias coahuilenses, el senador votó en contra de la reforma a la Ley Aduanera y presentó reservas para evitar afectaciones a las empresas que cumplen con la ley

Ciudad de México.- En defensa de los empleos, las inversiones y la estabilidad económica de las familias coahuilenses, el senador Gabriel Elizondo Pérez votó en contra de la reforma a la Ley Aduanera, al considerar que algunas de sus disposiciones podrían generar mayores costos, retrasos en las operaciones comerciales y afectaciones a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

Durante su intervención, en tribuna el legislador señaló que combatir el contrabando, la corrupción y la evasión fiscal es una tarea necesaria, pero advirtió que las nuevas disposiciones no deben perjudicar a quienes diariamente generan oportunidades de empleo y contribuyen al desarrollo económico del país.

“No podemos combatir el contrabando castigando a quienes sí trabajan, invierten y cumplen con la ley. Como coahuilense, sé lo que cuesta construir una economía fuerte, generar empleos y sacar adelante a nuestras familias. Coahuila es tierra de gente trabajadora, de empresas que confían en nuestro estado y de personas que todos los días se esfuerzan por tener mejores oportunidades.” Declaró en tribuna.

Elizondo Pérez destacó que Coahuila cuenta con una industria sólida y cruces fronterizos estratégicos en Piedras Negras y Ciudad Acuña, fundamentales para el comercio internacional y el sustento de miles de familias.

En este sentido, reconoció las condiciones de seguridad, estabilidad y desarrollo económico que impulsa el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de una estrategia orientada a fortalecer la confianza empresarial, atraer inversiones y generar oportunidades laborales en las distintas regiones del estado.

El senador explicó que una de las principales preocupaciones se encuentra en las modificaciones al artículo 151, que eliminarían el límite del 50 por ciento para determinados embargos precautorios, lo que podría ocasionar retenciones de mercancías por diferencias de valor, mayores costos para las empresas, retrasos en las operaciones comerciales e incluso paros de producción.

Además, presentó reservas a los artículos 144, 151, 154 y 177 de la Ley Aduanera, con el propósito de evitar revisiones injustificadas, mantener límites para determinados embargos e infracciones y preservar las garantías aduaneras.

Elizondo Pérez, señaló que cámaras empresariales y especialistas en materia aduanera han advertido sobre los riesgos que representan estas medidas para la competitividad y la conservación de empleos, particularmente cuando no existen criterios suficientemente claros para determinar posibles irregularidades.

Finalmente, el Senador reiteró su disposición para construir una legislación que fortalezca el combate a la corrupción y al contrabando, escuchando a los sectores productivos y priorizando la protección de los empleos, las inversiones y la economía de las familias de Coahuila y de todo México. (El Heraldo de Saltillo)