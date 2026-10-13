Saltillenses del suroriente decidieron: entrega Javier Díaz rehabilitación en la Línea Verde

Gracias al programa Participa Saltillo se atendió un espacio multideportivo

El alcalde Javier Díaz González hizo entrega de la rehabilitación de un espacio multideportivo en la Línea Verde, que fue posible gracias al programa Participa Saltillo, en el que las y los habitantes del suroriente decidieron y votaron.

Con una inversión de 2.2 millones de pesos, se realizó la rehabilitación de tres canchas de fútbol y una cancha de básquetbol; el suministro e instalación de malla sombra en la explanada recreativa; la rehabilitación de áreas recreativas y espacios complementarios con arbolado, pintura y limpieza; así como la incorporación de actividades deportivas y recreativas como bailoterapia, skate, tochito y fútbol.

“Esta obra surge de Participa Saltillo y fue el proyecto más votado del sector suroriente, con la intención de mejorar más espacios públicos para actividades deportivas y recreativas, siempre en equipo con el gobernador Manolo Jiménez para llevar a cabo obras y acciones que mejoren la calidad de vida de las familias”, dijo el alcalde.

Javier Díaz recordó que, junto con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través del programa “En Equipo le Entramos”, se sumarán esfuerzos con una inversión superior a 639 millones de pesos para fortalecer la infraestructura, los servicios y los espacios públicos de Saltillo.

Álvaro Moreira Valdés, diputado local del distrito 16, agradeció al alcalde Javier Díaz por escuchar a la ciudadanía, brindar soluciones y ofrecer alternativas deportivas a las y los jóvenes. “Quiero agradecer al alcalde Javier Díaz por escuchar a la ciudadanía y brindar soluciones a sus necesidades, además de ofrecer a nuestras niñas, niños y jóvenes más alternativas para practicar deporte”, expresó.

La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, destacó la respuesta de la comunidad al programa Participa Saltillo como un reflejo del gran interés por participar activamente en la construcción de una mejor ciudad. “Superamos además el 2025 con un 37 por ciento más de proyectos postulados y un 45 por ciento más de votos. Es importante destacar que este mecanismo de participación ciudadana se realiza de manera anual, utilizando recursos que la propia ciudadanía aporta a través del impuesto predial”, mencionó.

A nombre de las y los beneficiarios, Jesús Salvador Saucedo Blanco agradeció al alcalde Javier Díaz por su apoyo a todos los deportes y deportistas. “Agradecemos al alcalde Javier Díaz por el apoyo que brinda a todos los deportes y deportistas. Ahora nos corresponde, como ciudadanos, cuidar estas instalaciones que son para beneficio de todos los que practicamos alguna actividad deportiva”, señaló.

Durante la entrega estuvieron presentes María Bárbara Cepeda Boehringer, secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Público Productiva del Gobierno del Estado de Coahuila; Mario Mata Quintero, regidor integrante de la Comisión de Planeación, Urbanismo, Obras Públicas y Centro Histórico; Alberto Salinas de las Fuentes, director general del IMPLAN; Antonio Nerio Maltos, director de Infraestructura y Obra Pública; Edgar Omar Puentes Monte, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Saltillo; y Ernesto Siller Torres, director de Desarrollo Social. (El Heraldo de Saltillo)