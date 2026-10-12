Robert Hall y Michael Woodford ganan el Nobel de Economía 2026 por sus modelos macroeconómicos

Estocolmo, Suecia.- Los economistas estadounidenses Robert E. Hall y Michael Woodford fueron galardonados este lunes con el Premio Nobel de Economía 2026 por desarrollar modelos que mejoraron la comprensión de las fluctuaciones económicas y la aplicación de políticas para reducir sus efectos.

La Real Academia Sueca de Ciencias reconoció sus aportaciones a los fundamentos microeconómicos de la estabilización macroeconómica, un enfoque que permite analizar cómo las decisiones de los hogares y las empresas influyen en el comportamiento general de la economía.

Sus investigaciones contribuyeron a mejorar las herramientas que utilizan gobiernos y bancos centrales para responder a situaciones como las recesiones, las crisis energéticas, la inflación y los cambios inesperados en el consumo.

El trabajo de ambos economistas cobró relevancia a partir de las limitaciones que mostraron los modelos económicos tradicionales durante las crisis petroleras de la década de 1970, cuando varias economías occidentales enfrentaron al mismo tiempo inflación elevada, desempleo y bajo crecimiento.

Ante esas dificultades, Hall y Woodford desarrollaron modelos que incorporan las decisiones y expectativas de consumidores y empresas, en lugar de basarse únicamente en las relaciones estadísticas entre variables como los precios, la producción y el consumo.

Sus aportaciones permiten comprender mejor cómo las expectativas sobre el futuro influyen en las decisiones de ahorro, gasto y fijación de precios, así como la manera en que los anuncios de política económica pueden modificar el comportamiento de los mercados.

Hall, profesor de la Universidad de Stanford, estudió las decisiones de consumo de los hogares y la forma en que las expectativas sobre los ingresos futuros influyen en sus gastos. Woodford, académico de la Universidad de Columbia, desarrolló modelos sobre política monetaria que explican cómo las decisiones y la comunicación de los bancos centrales pueden influir en los precios y la actividad económica.

Los modelos derivados de estas investigaciones forman parte de las herramientas teóricas utilizadas actualmente por autoridades económicas para diseñar medidas fiscales y monetarias, con el objetivo de reducir las consecuencias de las crisis y moderar las variaciones de la actividad económica.

El Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel fue creado en 1968 por el Banco Central de Suecia y se entregó por primera vez en 1969. A diferencia de los galardones originales establecidos por Alfred Nobel, este reconocimiento fue instituido posteriormente, aunque sigue un proceso de selección similar.

Hall y Woodford compartirán un premio de 1.1 millones de euros, además de recibir la medalla y el diploma correspondientes. La ceremonia oficial de entrega se realizará el 10 de diciembre. (El Heraldo de Saltillo)