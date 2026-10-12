Mantiene Comisaría videovigilancia en Saltillo y hace más detenciones

La videovigilancia en Saltillo y la instalación de más cámaras urbanas sigue dando buenos resultados.

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó sobre detenciones que se realizaron con apoyo de las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) y la coordinación entre las áreas especializadas.

El primer hecho fue captado gracias a la vigilancia nocturna para prevenir delitos.

Monitoristas del Centro de Control y Comando detectaron en calles de la Zona Centro de Saltillo, a dos hombres cuando abrían un vehículo estacionado, por lo que de inmediato se solicitó el apoyo de los elementos de la Policía Municipal del sector.

Al ver llegar la unidad, los hombres emprendieron la huida, sin embargo, momentos después Francisco Manuel ‘’N’’ y Ángel Mauricio ‘’N’’, fueron detenidos.

Por otra parte, a través de los grupos de seguridad de WhatsApp de la Comisaría se recibió un reporte que refiere el robo de material de construcción en el fraccionamiento Portal de las Lomas.

De inmediato, personal de Centro de Monitoreo enfocó las cámaras, ubicó el vehículo sospechoso y dio la ubicación a la Policía Municipal.

Momentos más tarde los oficiales detuvieron a Isidoro ‘’N’’ y dos menores de edad, como probables responsables.

El tercer caso corresponde al de dos hombres que ingresaron a un domicilio de la colonia Universidad, del que previamente se habían hecho reportes de allanamientos frecuentes.

Monitoristas solicitaron la intervención de los elementos activos de la Policía Municipal de ese sector, al llegar al lugar encontraron en el interior a tres personas quienes fueron detenidas: Vicente ‘’N’’, Juan Enrique ‘’N’’ y Ángel Noé ‘’N’’. (El Heraldo de Saltillo)