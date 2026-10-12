Riquelme reconoce la vocación de servicio, solidaridad y entrega de las Fuerzas Armadas en situaciones de adversidad

Torreón celebró el 60 aniversario del Plan DN-III-E mediante una ceremonia cívico militar

Torreón, Coahuila.- El alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís acompañó al general de División de Estado Mayor Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI región militar en la ceremonia de Izamiento de Bandera conmemorativa al 60 Aniversario del Plan DN-III-E, evento que reconoce la solidaridad de mujeres y hombres militares que mantienen el propósito de auxiliar a la población civil, proteger la vida humana, y contribuir al bienestar de México ante situaciones de desastres naturales y emergencias.

El presidente municipal extendió el agradecimiento de los torreonenses por la labor realizada durante estas seis décadas. “Rendimos homenaje a las mujeres y hombres militares quienes han estado presentes cuando la adversidad ha puesto a prueba a nuestras comunidades brindando auxilio, esperanza y tranquilidad a quienes más lo necesitan. Para Torreón, es un alto honor participar en esta ceremonia que representa la vocación de servicio, solidaridad y entrega de las Fuerzas Armadas hacia su pueblo”.

Asimismo, destacó su profesionalismo, preparación constante, entrega y profunda vocación de servicio. El alcalde mencionó que además, con el acompañamiento y la coordinación con las Fuerzas Armadas, la región ha logrado superar una de las etapas más complejas de su historia reciente en materia de seguridad.

“En La Laguna conocemos de primera mano las consecuencias que genera la violencia cuando intenta abrirse paso, y sabemos cuánto cuesta recuperar tranquilidad y reconstruir la confianza. Aquí estamos convencidos de que la coordinación institucional ha sido el factor decisivo para preservar la paz que hoy disfrutamos. Gracias a ese esfuerzo compartido, Torreón y nuestro estado se distinguen por sus condiciones de estabilidad, legalidad, y orden público, por lo que es referente a nivel nacional en materia de seguridad”, externó.

De igual forma, con el interés compartido de proteger a la población, Riquelme Solís señaló que el Plan DN-III-E es una estrategia institucional ejemplar de solidaridad, entrega y compromiso del Ejército Mexicano. Su labor comprende acciones de búsqueda, rescate, evacuación de personas, atención médica, apoyo en albergues, distribución de ayuda humanitaria, seguridad y acompañamiento a las comunidades afectadas por huracanes, inundaciones, incendios forestales, sismos y otros fenómenos naturales.

“Aquí en Torreón, en Coahuila, somos testigos que detrás de cada activación del Plan DN-III-E, hay soldados que arriesgan su integridad para salvar vidas, y que dejan a sus familias para auxiliar a otras familias, y por eso les rendimos homenaje y refrendamos nuestra profunda gratitud al Ejército Mexicano, a la Guardia Nacional y a la Armada de México por su entrega permanente al servicio de la nación”, mencionó el edil.

Además, reiteró su compromiso por seguir trabajando en coordinación con los tres órdenes de gobierno para mantener la etapa de confianza, crecimiento y desarrollo que se vive en Torreón y Coahuila, gracias también al liderazgo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“Torreón es ahora una de las cinco ciudades más seguras de México porque se ha privilegiado la coordinación, el trabajo en equipo y la fortaleza de nuestras instituciones. Esta condición nos ha llevado a ser también de las ciudades más competitivas y atractivas para la inversión, por ello, seguiremos construyendo juntos un municipio más fuerte, unido, seguro y con mejor calidad de vida para todos”.

Estuvieron también el general de brigada Estado Mayor Jorge González Gálvez, comandante la sexta zona militar; general de brigada Guardia Nacional Estado Mayor Julio César Moreno Mijangos, comandante de la cuarta coordinación territorial de la Guardia Nacional; general brigadier Guardia Nacional de Estado Mayor Francisco Acuña Díaz, comandante de la coordinación estatal Coahuila; general Brigadier Estado Mayor Omar León Arroyo, comandante del Mando Especial de la laguna; general del grupo piloto aviador Estado Mayor Federico Macías Salazar, comandante de la sexta zona aérea miliar; Verónica Martínez García, diputada federal; Eduardo Olmos Castro, secretario de ayuntamiento de Torreón; Luis Jorge Cuerda Serna, primer regidor. (El Heraldo de Saltillo)