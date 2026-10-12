Pide diputado Felipe González a CFE mejorar respuesta y mantenimiento ante fenómenos meteorológicos en Coahuila

En sesión ordinaria y mediante punto de acuerdo, el diputado Felipe Eduardo González Miranda exhortó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a invertir en infraestructura, reforzar protocolos de coordinación con autoridades de los distintos órdenes de gobierno ante fenómenos meteorológicos, y aumentar el número de cuadrillas de atención y respuesta ciudadana; con el fin garantizar de manera eficiente la continuidad de los servicios públicos.

De acuerdo con el diputado, la CFE cuenta con severas deficiencias estructurales ante fenómenos meteorológicos y las condiciones climáticas que se agravan año con año; lo que obliga a contar con más redes capaces de responder ante lluvias intensas, fuertes vientos y otros fenómenos. Por lo que, “mi primera intención con esta proposición es que esta autoridad invierta de manera permanente en el mantenimiento y modernización de su infraestructura”, dijo González.

Asimismo, agregó, es indispensable que la capacidad de respuesta de la CFE se vuelva más eficiente; ya que, de poco sirve que una falla se identifique rápidamente si no existen suficientes cuadrillas para atenderla, por lo que debe ser también prioridad el aumento en personal y la consolidación de protocolos de atención primordial.

González Miranda señaló, además, que considera necesario que se fortalezcan los canales de comunicación entre la CFE y las autoridades estatales y municipales competentes; para que, ante una contingencia como la que ocurrió en Torreón recientemente, exista información oportuna sobre la ubicación de las fallas, los trabajos que se realizan y los tiempos estimados para la recuperación del servicio.

La mayoría de los municipios de Coahuila tiene esta problemática; la falta de luz ha tenido efectos directos sobre servicios indispensables, como: agua potable, drenaje pluvial, movilidad y seguridad de la población. “Necesitamos por parte de la autoridad federal acciones concretas para resolverlo a la altura de las necesidades de los coahuilenses”, mencionó Felipe Eduardo González Miranda. (El Heraldo de Saltillo)