La pobreza mundial aumenta por primera vez en 15 años y alcanza a mil 200 millones de personas

Más de la mitad son niños y el 83 % vive en zonas rurales, mientras el crecimiento demográfico supera los avances en 95 países. América Latina suma 33 millones de pobres, con 6.1 millones en pobreza severa. Aun así, muchos países, como México y Perú, han actualizado sus datos y muestran avances. El progreso es posible.

Ginebra, Suiza.- El número de personas que viven en la pobreza en el mundo ha aumentado por primera vez en 15 años, alcanzando los mil 200 millones, mientras las familias luchan por satisfacer sus necesidades básicas.

El hallazgo procede de la actualización de 2026 del Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Universidad de Oxford.

La cifra de mil 200 millones representa 51.5 millones más que en 2025. De ese número, 617 millones son niños y el 83 % vive en zonas rurales. “El aumento de la pobreza debería ser una llamada de atención para el mundo”, declaró el administrador del PNUD, Alexander De Croo. “Detrás de estas cifras hay 1200 millones de personas que enfrentan dificultades que se refuerzan mutuamente: hambre, falta de escolarización y ausencia de agua limpia o electricidad. Esto es inaceptable”.

América Latina: 33 millones de pobres

La región registra 33 millones de personas en pobreza multidimensional, una incidencia del 5.5 %, y 6.1 millones en pobreza severa. Su IPM es de 0.023, muy por debajo del 0.270 del África subsahariana y del 0.090 del sur de Asia. Los indicadores que más contribuyen son la falta de años de escolarización (37.3 %) y las carencias en el nivel de vida (36.7 %).

México y Perú son los dos países latinoamericanos con datos actualizados en 2024. México tiene un IPM de 0.017 y 5.9 millones de pobres multidimensionales; Perú, un IPM de 0.023 y 2 millones. Ambos cuentan con tendencias para siete puntos en el tiempo.

Éxitos frágiles

Cinco países con encuestas actualizadas —Egipto, Nepal, Tayikistán, Angola y Zambia— redujeron la proporción de pobres multidimensionales, pero en Angola y Zambia el crecimiento demográfico superó ese avance, por lo que el número total de pobres aumentó. Nigeria, que redujo la pobreza en la década de 2010, ha visto aumentar tanto la tasa como el número de personas en esa situación desde 2021.

El progreso es posible

Treinta y tres países han reducido a la mitad su IPM en menos de 15 años, incluidos seis del África subsahariana. China registró la reducción más rápida, al pasar del 9.5 % al 4.2 % en solo cuatro años (2010-2014). “Sabemos que el progreso es posible”, insistió De Croo. “Los países que han abordado estos desafíos juntos, en lugar de aisladamente, han demostrado lo que puede lograr una acción decidida”. (ONU NOTICIAS)