Deja ‘Simón’ un muerto en Guerrero; impactaría en Mazatlán

Ciudad de México.- Laura Velázquez, coordinadora Nacional de Protección Civil, informó que el paso del huracán “Simón” por la costa del Pacífico ha dejado al menos una persona fallecida en el estado de Guerrero.

“El saldo es blanco en los estados de Michoacán, Colima y Jalisco, y el reporte de una persona fallecida en el estado de Guerrero. No tenemos afectaciones mayores, presidenta.

“Seguimos trabajando con la población y nos trasladamos hacia el norte de Sinaloa para poder apoyar al Estado con las acciones preventivas que ya están realizando desde este momento Marina, Sedena, el Gobierno del Estado, de Nayarit y de Sinaloa”, comentó la titular de Protección Civil en conferencia mañanera.

La mañana de este lunes, en conexión remota a Palacio Nacional, la gobernadora de Guerrero -Evelyn Salgado- detalló que el fallecimiento de una persona de 71 años se debió tras la caída de una barda en Chilpancingo.

“Como ya lo comentó nuestra Coordinadora Nacional de Protección Civil, lamentablemente una persona adulta mayor de 71 años falleció por el colapso de una barda en Chilpancingo. Para la atención de este fenómeno se desplegó brigadas, vehículos, maquinaria pesada, y el apoyo de las Fuerzas Armadas mediante los planes de DN-III, Guardia Nacional y Marina”, mencionó.

Por su parte, Fabián Vázquez -Coordinador General del Servicio Meteorológico Nacional- explicó que “Simón” irá degradándose rumbo a Sinaloa y se espera que impacte en Mazatlán, Sinaloa, para el jueves.

“De acuerdo al pronóstico, ahora se está esperando que impacte muy cerca de Mazatlán, Sinaloa, el día jueves en la medianoche; es decir, que los efectos alrededor del día miércoles van a afectar directamente sobre Mazatlán.

“Sin embargo, no deja de ser un huracán con rachas de viento de 160 kilómetros por hora. Ahora, en este trayecto, algo que va a continuar son lluvias, por supuesto en la costa, en esta parte y el oleaje que ha sido muy peligroso y ha sido muy destructivo cerca de la costa”, señaló Vázquez.

Laura Velázquez dijo que el huracán “Simón” pegaría como categoría uno al llegar a Mazatlán.

“Evidentemente, después de esta reunión nos vamos a trasladar a Mazatlán por el informe que nos acaban de dar de que estará impactando como huracán categoría uno en Mazatlán, Sinaloa. Se activó el plan de DN-III y el Plan Marina en los estados ya mencionados en Guerrero, Michoacán, Colima y Jalisco.

“Asimismo, la Comisión Federal de Electricidad ha restablecido el 100 por ciento del suministro eléctrico de las afectaciones que se sufrieron, que fueron mínimas en los estados”, añadió. (AGENCIA REFORMA)