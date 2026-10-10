Llama Comisaría a tomar precauciones por Maratón Saltillo La Moderna

Este domingo habrá cierres de vialidades desde las 4:50 de la mañana; exhortan a utilizar vías alternas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo exhortó a la ciudadanía a tomar precauciones ante los cierres de vialidades que se realizarán este domingo 11 de octubre, a partir de las 4:50 de la mañana, con motivo del Maratón Saltillo La Moderna 2026.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que la circulación se restablecerá conforme avance el último corredor, por lo que recomendó a las y los automovilistas anticipar sus tiempos de traslado y utilizar vías alternas.

Señaló que elementos de Tránsito, preventivos de la Policía Municipal, cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y voluntarios participarán en el operativo de seguridad y vialidad, con presencia en más de 400 puntos de la ciudad.

El maratón tendrá un recorrido de 42.195 kilómetros, con salida y meta en Parque Centro, sobre el bulevar Galerías, y pasará por diferentes sectores de Saltillo, incluido el Centro Histórico.

Entre las principales vialidades contempladas se encuentran los bulevares Venustiano Carranza, Pedro Figueroa, Eulalio Gutiérrez Treviño, José María Rodríguez, Musa de León, Felipe J. Mery, Isidro López Zertuche, Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, así como el periférico Luis Echeverría.

Para solicitar información o apoyo, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, al ChatBot de la Comisaría 844-893-09-09 o mediante los grupos ciudadanos de WhatsApp.

Aquí Vamos Gratis iniciará operaciones a la 1:00 de la tarde

El Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS) informó que este domingo el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” comenzará a operar a partir de la 1:00 de la tarde.

Su director, Víctor de la Rosa Molina, explicó que el ajuste temporal obedece a que el recorrido del maratón coincide con los trayectos habituales de las rutas, por lo que pidió a las y los usuarios considerar este horario para organizar sus actividades. (El Heraldo de Saltillo)