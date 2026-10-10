Familias de Analco celebran transformación de la Plaza Texcoco

Vecinos destacan mayor seguridad, iluminación y espacios de convivencia gracias a la rehabilitación impulsada por el Gobierno Municipal

La rehabilitación de la Plaza Texcoco, entregada recientemente por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino a las familias de la colonia Analco, ha generado una respuesta positiva entre los vecinos, quienes destacan la recuperación de un espacio que ahora ofrece mejores condiciones para la recreación, la convivencia familiar y la seguridad de la comunidad.

Los trabajos realizados contemplaron la instalación de pasto sintético, palapa, juegos infantiles y nuevas luminarias, transformando un área que anteriormente presentaba condiciones de deterioro en un punto de encuentro para niñas, niños, jóvenes y adultos.

Gladys Portela Uscanga, vecina de Analco, expresó su satisfacción por las mejoras realizadas, especialmente por la iluminación, la limpieza y el ambiente que ahora ofrece la plaza.

“La plaza está hermosa, me encantó todo, está precioso. La iluminación es muy buena y ahora todo está muy colorido, algo que antes no se miraba. Yo caminaba por aquí y se veía oscuro y sucio; ahora tenemos un espacio donde los niños juegan y se divierten, pero que además fortalece los lazos familiares y vecinales de nuestra colonia”, compartió.

La vecina señaló que la transformación del espacio también representa mejores condiciones de seguridad y calidad de vida para las familias del sector, por lo que agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas y al alcalde Tomás Gutiérrez Merino por impulsar acciones que benefician directamente a la comunidad.

“Estamos muy contentos por todo lo que esto implica, porque también es seguridad y calidad de vida para nuestra colonia. Queremos agradecerles por tener esta visión, porque, como dijo el alcalde, cuando se coordinan, trabajan mejor”, añadió.

Desde la perspectiva de los papás, contar con espacios públicos rehabilitados permite que los menores disfruten de actividades recreativas cerca de sus hogares, mientras los adultos encuentran oportunidades para convivir y fortalecer la integración vecinal.

“Antes no teníamos un lugar así para traer a nuestros hijos. Ahora podemos venir por las tardes, verlos jugar y convivir con otros vecinos. La plaza quedó muy bonita, pero lo más importante es que nuestros niños tienen un espacio digno y bien iluminado para divertirse. Ojalá entre todos la cuidemos para que siga así por muchos años”, declaró el padre de familia, Saúl González Esquivel.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino ha destacado que la recuperación de plazas públicas forma parte de una estrategia municipal para fortalecer el tejido social y mejorar la calidad de vida de las familias, mediante espacios que promuevan la convivencia, el deporte y la integración comunitaria. (El Heraldo de Saltillo)