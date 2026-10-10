Realizarán concurso nacional de Wine Art en el Rodeo Saltillo

El certamen «Vaqueros, Dinos, Desiertos y Vinos», impulsado por el artista plástico saltillense Luis Fernando Valdés «Ferret» y el colectivo Wine Art México, une la riqueza cultural del vino con la evolución del arte contemporáneo

El notable crecimiento y la consolidación de la industria vitivinícola en México han trascendido los ámbitos económico y gastronómico para convertirse en un catalizador cultural de trascendencia internacional. En este contexto, el colectivo Wine Art México, bajo la dirección del reconocido artista plástico saltillense Luis Fernando Valdés «Ferret», presenta el Primer Concurso Nacional de Arte Hecho con Vino, una propuesta artística y técnica sin precedentes en la historia de la plástica global para un certamen de esta magnitud.

A diferencia de las iniciativas tradicionales del sector, las cuales suelen emplear técnicas comunes con fines comerciales de etiquetado, este proyecto disruptivo nacido en Coahuila establece como requisito obligatorio el uso del vino tinto como pigmento natural directo sobre el lienzo. La convocatoria es completamente incluyente y convoca a nivel federal al público en general, creadores emergentes y artistas consolidados que deseen formar parte de un hito en la evolución del arte contemporáneo mexicano.

Un proceso estratégico en dos fases

Para facilitar la logística y asegurar una participación masiva en toda la República, el comité organizador mantiene abierta la recepción de propuestas mediante un formato accesible:

* Fase Digital (Cierre 26 de octubre): En esta primera etapa, los aspirantes postulan sus piezas enviando el registro visual de sus obras de manera 100 % virtual antes de la fecha límite.

* Fase Física: De las propuestas recibidas, un jurado calificador de excelencia —conformado por reconocidos artistas y personalidades conocedoras del arte a nivel nacional e internacional— seleccionará las 20 obras finalistas, las cuales serán enviadas en formato físico a Saltillo para el dictamen final.

Tarde de gala, ópera y proyección nacional

El punto cumbre del certamen tendrá lugar el próximo 20 de noviembre en una magna ceremonia de premiación celebrada en el majestuoso Museo del Desierto, en un horario de 4:00 a 6:00 de la tarde. En esta tarde de gala se desvelarán oficialmente las tres obras galardonadas de la edición, en un encuentro enriquecido por la presentación especial de la prestigiada Compañía de Ópera de Saltillo.

Este encuentro marcará el preámbulo para la posterior muestra itinerante de las piezas seleccionadas, la cual iniciará formalmente su recorrido nacional en este mismo recinto cultural en el mes de marzo de 2027, consolidando a la capital de Coahuila como la cuna de un movimiento artístico con denominación de origen y proyección mundial.

wineartmexico.com

* Nombre: Luis Fernando Valdés «Ferret»

* Teléfono / WhatsApp: 8443303437

* Correo Électrónico: wineartmexico@gmail.com (El Heraldo de Saltillo)