Ve jueza falta de seriedad en postor interesado por AHMSA

La juzgadora mantuvo el próximo martes 13 de octubre como fecha límite para que CIESA o alguno de los otros interesados presente la «garantía de seriedad» requerida para continuar en el proceso

Monclova.- La jueza encargada de la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) rechazó la prórroga de 90 días solicitada por Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA) y consideró que la petición representa una «falta de seriedad» en el proceso de venta.

En un comunicado difundido este jueves, AHMSA resumió la resolución de Ruth Haggi Huerta García, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles.

La juzgadora mantuvo el próximo martes 13 de octubre como fecha límite para que CIESA o alguno de los otros interesados presente la «garantía de seriedad» requerida para continuar en el proceso.

«En dicho acuerdo, la autoridad judicial declaró improcedente la solicitud del postor Construcciones e Ingenierías Electromecánicas, S. A. de C. V., para ampliar por 90 días naturales el plazo de pago de su oferta de compra», indicó la acerera.

Durante la audiencia de subasta celebrada el 25 de septiembre, José Arturo Domínguez Arteaga, representante de CIESA, ofreció mil 400 millones de dólares por AHMSA.

Sin embargo, el empresario no presentó la garantía de seriedad por 56 millones de dólares ni acreditó solvencia para cubrir la cantidad ofrecida.

Con la intención de mantener abierto el proceso de venta, la jueza concedió un plazo de 10 días hábiles, que vence el 13 de octubre, para que CIESA o alguno de los demás postores calificados deposite la garantía.

Durante el sexto día de ese plazo, Domínguez Arteaga solicitó una prórroga de 90 días para revisar las instalaciones, los equipos y la documentación de la siderúrgica con sede en Monclova.

La jueza otorgó al síndico de la quiebra de AHMSA un día para informar si estaba de acuerdo con la petición.

El síndico respondió que CIESA ya había tenido acceso a la información necesaria para evaluar la compra.

«El síndico informó que dicho postor ya tuvo acceso a información técnica, financiera, legal, operativa, ambiental y regulatoria relevante, tanto en idioma español como en inglés», señaló el juzgado.

La autoridad judicial consideró que conceder la ampliación afectaría a los involucrados en la venta de los bienes, especialmente a los trabajadores que esperan recibir pagos prioritarios.

«Se estimó que la solicitud de prórroga es una falta de seriedad al procedimiento de venta en marcha, con afectación a todos los involucrados en el procedimiento de enajenación de bienes, entre ellos, los 13 mil 907 trabajadores de las empresas concursadas», indicó.

El juzgado reiteró a CIESA y a los demás interesados que el plazo para entregar la garantía de seriedad vencerá el próximo martes. (Agencia Reforma)