Busca Gabriel Elizondo recursos para hacer más seguro el tramo Los Chorros

El senador por Coahuila señaló que buscará que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 se contemplen recursos para la modernización y rectificación de este tramo de la Carretera Federal 57

Durante una entrevista con medios de comunicación en Arteaga, el senador por Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, habló sobre el Punto de Acuerdo que presentó para impulsar la asignación de recursos destinados a la modernización y rectificación de la Carretera Federal 57, particularmente en el tramo conocido como Los Chorros.

En respaldo a las gestiones que encabeza el gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer la infraestructura carretera y mejorar la conectividad de Coahuila, el legislador explicó que la propuesta solicita a la Cámara de Diputados que, durante el análisis y aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, se consideren y etiqueten recursos para avanzar en la ejecución de esta obra, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad vial y reducir los riesgos en uno de los tramos carreteros de mayor tránsito en Coahuila.

“Para nuestra gente de las comunidades rurales, para quienes transitan diariamente por esta carretera, se pierde dinero, tiempo y, sobre todo, trabajo, porque hay un accidente cada semana. Es un hecho lamentable que solamente el Gobierno Federal, con voluntad política, pueda rectificar esta parte de Los Chorros, que aquí, en la Región Sureste, todos hemos transitado”, declaró.

Elizondo Pérez destacó la importancia estratégica de la Carretera Federal 57 para la movilidad, el transporte de mercancías y la actividad económica del estado, por lo que señaló que la modernización de Los Chorros representa una necesidad que requiere atención y coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

Además, Elizondo Pérez destacó que seguirá trabajando desde el Senado por las necesidades de Coahuila y recordó que en días recientes presentó 10 nuevos instrumentos legislativos ante el Pleno, con los que suma un total de 28 propuestas durante este periodo. (El Heraldo de Saltillo)