“No se arriesguen, esto no es un juego”, dice Fiscal de Coahuila a quienes publiquen en redes cualquier mensaje sobre armas o ataques

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, hizo un llamado a los jóvenes de esta capital para que se abstengan de publicar, incluso a manera de juego, cualquier mensaje a través de redes sociales en los que se haga alusión al uso de armas o ataques a personas, ya que serán detenidos e investigados para ver que no estén involucrados en otro tipo de delitos.

Indicó que aún desde antes de que se registraran los lamentables hechos del ejido La Unión, en el municipio de Torreón, la Policía Cibernética se encuentra al pendiente de este tipo de publicaciones, a fin de detectar cualquier tipo de amenaza o comentario que pudiera significar un riesgo de ataque, para actuar oportunamente y proceder contra los responsables.

“Después de los hechos registrados en el ejido La Unión empezaron publicaciones, reportes, hubo un tema de psicosis, sin embargo, nosotros no minimizamos ninguno de estos reportes, la prueba está en que a un estudiante se le ocurrió publicar una supuesta amenaza, señalando después que se trataba de un juego y de algo que se le hizo fácil, sin embargo inmediatamente se detuvo a esta persona por amenazas y otros delitos que se pueden imputar”, señaló.

Recordó que gracias a la vigilancia que realiza la Policía Cibernética, en la Región Centro se llevó a cabo la detención de dos menores de edad que deseaban confrontarse con otros jóvenes en su misma escuela.

“Aquí la invitación a los jóvenes es a ser responsables con sus demás compañeros, con sus autoridades de escuela y con su entorno. No es un juego, lo decimos para todos los jóvenes que nos estén viendo: no es un juego. No hay que arriesgarse a publicar en redes sociales ni sumarse a estar amenazando porque según esto no va a pasar nada”.

“Hay una policía cibernética que seguramente va a dar con ellos y se les va a tener que detener para ver que no estén vinculados con otro tipo de amenazas, insisto, no estamos jugando y mientras tanto se lleva a cabo también la supervisión de escuelas y la atención a todos los reportes”, puntualizó el Fiscal. (ÁNGEL AGUILAR)