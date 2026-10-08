Una juez ordena liberar a Zetas implicados en ataque a Casino Royale

Ciudad de México.- Una juez federal ordenó la libertad de dos integrantes de la organización criminal de Los Zetas que fueron sentenciados por el ataque al Casino Royale, que en 2011 causó la muerte de 52 personas en Monterrey, Nuevo León.

Mabel Cortez Navarrete, juez segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Tamaulipas, acordó el domingo pasado “bajo protesta” la libertad de José Alberto Loera Rodríguez, “El Voltaje”, y Héctor Javier Montoya Chávez, “La Rana2, según registros judiciales.

Ambos fueron condenados a 15 años de prisión por delincuencia organizada, en una causa penal de 2011.

Los acuerdos consultados no especifican si la libertad fue dictada por el hecho de que ya compurgaron su castigo desde agosto del presente año.

El Tribunal Colegiado de Apelación de Matamoros precisa que el acuerdo de libertad únicamente aplica a la citada causa penal, razón por la que los sentenciados no abandonarían la prisión en caso de tener otros procesos o condenas.

“Visto lo de cuenta, se acuerda: informa libertad bajo protesta: con la misiva de cuenta, el oficiante informa que se ordenó la libertad bajo protesta de los sentenciados José Alberto Loera Rodríguez y Héctor Javier Montoya Chávez, a partir de los últimos minutos del 4 de octubre del año en curso, única y exclusivamente por lo que hace a la causa penal 162/2011-Ter de su índice”, señala el tribunal.

“Sin perjuicio de que continúen recluidos por diversas causas a disposición de otra autoridad judicial, por lo que giró la boleta de libertad correspondiente… En relación con lo anterior, solicítese al juzgado de origen, informe si los enjuiciados Loera Rodríguez y Montoya Chávez, fueron puestos en libertad, y en su caso si señalaron algún domicilio o medio electrónico para recibir notificaciones”. (AGENCIA REFORMA)