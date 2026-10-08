UNA MEGA INVERSIÓN

El gobernador MANOLO JIMÉNEZ dio una gran noticia este jueves con el anuncio de la llegada de una mega inversión para Coahuila, de 2 mil millones de dólares y que generará cientos de nuevos empleos. Pero lo más relevante, es que la nueva empresa se dedica a la industria de los semiconductores, un nuevo clúster al que Manolo le ha venido apostando con el fin de diversificar la actividad económica del estado.

Sin precisar en cual, el gobernador adelantó que la empresa se instalará en alguno de los parques industriales que hay en la región Sureste. Es decir, podría llegar a Saltillo, Ramos Arizpe o Arteaga. Sea cómo sea, lo importante es que éste proyecto vendrá cómo bocanada de oxígeno para la región, y seguramente traerá consigo más inversiones en la cadena de proveeduría.

NOBEL EN SALTILLO

En 2023, cuando FERNANDO DE LAS FUENTES y ANA SOFÍA GARCÍA CAMIL le entregaron el Premio Internacional Manuel Acuña de Poesía en Lengua Española a la poeta canadiense ANNE CARSON, difícilmente se podrían haber imaginado que, tres años después, la escritora sería galardonada también con el Premio Nobel de Literatura.

En realidad, el “Manuel Acuña” lo había ganado Carson en 2019, y el plan era entregárselo en mayo de 2020, en la Feria Internacional de Libro de Arteaga; pero la pandemia lo impidió, por lo que la entrega se pospuso hasta 2023. Todavía andan algunos aquí en Saltillo presumiendo los libros que la canadiense les dedicó ese día. Y con justa razón, no cualquiera tiene el autógrafo de un Nóbel.

Y vale la pena recordar la frase con la que De las Fuentes, conocido cómo “el Diablo”, cerró en aquella ocasión su discurso: “El alma humana es una sola. Por eso hoy, el alma de Manuel Acuña y la de Ann Carson, son una con la de todos los que nos encontramos aquí reunidos, para entregarle a esta presea”. ¿Un diablo hablando de almas? Eso sí que suena muy sospechoso.

PADURA EN SALTILLO

Y con eso de que cualquier día se puede aparecer otro futuro Nobel en Saltillo, no habrá entonces que perderse la presentación del más reciente libro del escritor Leonardo Padura, “Morir en la arena”, que se llevará a cabo el próximo jueves 15 de octubre en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. La obra del cubano será presentada por la señora LUCRECIA SOLANO.

Padura es uno de los autores latinoamericanos más destacados de los últimos años, pero, tal vez por ser cubano, no ha recibido todo el reconocimiento que se merece. Es, además, un gran amigo de EDUARDO OLMOS CASTRO, quien en otras ocasiones lo ha invitado a presentar sus libros en Coahuila. Habrá que estar presente pues, y pedirle su autógrafo. Y en una de esas, invitar también al “Diablo” De las Fuentes, por si acaso también tiene interés en su alma.

¡QUÉ POCA VERGÜENZA¡

Una prórroga de noventa días está pidiendo el desvergonzado empresario ARTURO DOMÍNGUEZ ARTEAGA para concretar la compra de Altos Hornos. Lo mismo hubiera sido si hubiera pedido 90 años; claramente este sujeto no trae ni sal para el aguacate, menos los 1 mil 400 millones de dólares que ofreció por la empresa.

LA ÚLTIMA PANISTA

En Saltillo no sólo desapareció la dirigencia estatal del PAN que estaba en manos de ELISA MALDONADO, sino que tal parece que también desaparecieron todos los panistas que había en la ciudad. La única que todavía sigue trabajando bajo las siglas del albiazul es la regidora AMAL ESPER, quien, aunque de forma modesta, continúa haciendo acciones de beneficio social para la gente más necesitada. Si los panistas quieren resurgir, bien harían en voltearla a ver, porque tal vez sea el último activo que les queda en la capital de Coahuila, una urbe de casi un millón de habitantes que en tres ocasiones fue gobernada por Acción Nacional, aunque muchos ya ni siquiera se acuerden de cuando fue que ocurrió eso.

LOS FRAUDES DE LA 4T

¿Pues no que con López Obrador los de la 4y ya habían acabado con la corrupción? Pues resulta que en una auditoría reciente se detectó que el Gobierno Federal pagó 592 millones de pesos de las llamadas “becas del bienestar” a 67 mil beneficiarios que no existen; beneficiarios fantasmas, pués. ¿Quién o quienes se quedaron con ese dinero?

Pero además, la misma auditoría también detectó que el Banco del Bienestar no entregó más de 96 mil tarjetas, pero de éstas, 94 mil sí se activaron y recibieron los recursos que se les habían asignado, varios millones de pesos. Es decir, alguien se quedó con las tarjetas, las activó, y se quedó con el dinero. Corrupción a manos llenas en la 4t, aunque el mesías de Macuspana siga sacando su pañuelito blanco para presumir que ya se terminó.

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