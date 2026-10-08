UNA TAZA Y DOS DE CULTURA

Háblame de finanzas, por favor

Ahora, de adulto, recuerdo con algo de nostalgia aquellas conversaciones que mis padres sostenían, acompañados de un café bien cargado, sobre la importancia de estudiar una carrera profesional. También recuerdo lo lento que pasó el tiempo cuando mi papá me explicó cómo debía cuidarme y la importancia del uso del condón. Vivía a cinco minutos de la escuela, pero aquel día el trayecto me pareció de media hora o más. Sin embargo, no recuerdo que hayamos tenido una conversación sobre un tema que, con los años, descubrí que podía ser igual de incómodo: las finanzas.

La escritora y conferencista Sofía Macías, autora del bestseller Pequeño Cerdo Capitalista (sí, ese cochinito que te mira con cara pícara cada vez que entras a una librería), ha logrado acercar la educación financiera a miles de personas mediante recomendaciones prácticas, un lenguaje sencillo y una buena dosis de humor.

Sofía es un ejemplo de lo valioso que resulta compartir el conocimiento con empatía y, sobre todo, hacerlo desde el corazón. Así lo ha demostrado a través de sus libros Pequeño Cerdo Capitalista: Finanzas Personales para Hippies, Yuppies y Bohemios, Pequeño Cerdo Capitalista Inversiones y sus colaboraciones en diversos medios de comunicación, entre ellos el periódico español El País.

Para quienes todavía no se han acercado a su trabajo, Macías también comparte contenidos en YouTube y redes sociales, espacios desde los que busca hacer más accesible un tema que muchos preferimos evitar. Y no, no es una improvisada (lo aclaro para quienes pudieran pensar que se trata de alguien que habla de dinero sin tener credenciales). Estudió Periodismo en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, cursó una maestría en Administración de Negocios (MBA) en la Escuela Superior de Comercio de Rennes, Francia, y ejerce el periodismo financiero desde 2006. Credenciales suficientes para darnos la oportunidad de escucharla y, sobre todo, de leerla.

Quien escribe esta columna forma parte de ese cliché de quienes, según dicen, estudiamos Comunicación porque no había matemáticas. Recuerdo haber sudado frío, al grado de casi sufrir hipotermia, cuando en una materia me pidieron elaborar el presupuesto de una campaña publicitaria. Aquello fue una muestra más de que mi relación con las finanzas y el dinero era prácticamente nula. Un libro como los que Sofía ha publicado habría sido un gran aliado para evitar esos momentos de angustia y, de paso, entender que hablar de dinero no tendría por qué resultar tan incómodo como para convertirlo en un tabú.

En su más reciente libro, Finanzas para la vida adulta, la autora nos ofrece un respiro al recordarnos que la adultez no llega con instructivo, pero sí puede acompañarse de mejores herramientas. Se trata de una guía cercana, útil y realista para enfrentar los retos económicos que aparecen cuando crecer deja de ser una idea abstracta y se convierte en una colección de recibos, responsabilidades y decisiones que, nos guste o no, debemos tomar.

Con empatía, humor y consejos prácticos, Sofía aborda temas que atraviesan esta etapa de la vida: cuidar nuestras finanzas mientras también atendemos la salud, la familia, la estabilidad emocional y los planes a futuro. Desde los seguros, los trámites y la compra de una vivienda hasta las conversaciones sobre dinero en pareja (favor de poner música de tensión) o el cuidado económico de nuestros padres cuando envejecen. El libro ofrece herramientas para construir una mayor estabilidad financiera sin perder de vista aquello que verdaderamente importa.

Es una charla de café ideal para quienes desean tomar decisiones más informadas, pero sienten que les falta esa voz amiga que les diga por dónde empezar. Porque hablar de finanzas no debería ser exclusivo de economistas, contadores o de quienes parecen tener la vida resuelta. También es una conversación necesaria para quienes alguna vez hemos abierto la aplicación del banco con más miedo que esperanza.

La autora no toma café (se lo perdonamos), pero leerla es, sin duda, una de esas conversaciones que muchos necesitamos tener. Quizá porque, al final, hablar de dinero no es solamente hablar de cuánto ganamos, gastamos o debemos, sino también de nuestros sueños, de las personas que queremos y de la tranquilidad con la que deseamos vivir.

Y si algo me queda claro después de esta lectura es que, así como nuestros padres encontraron el momento para hablarnos de la escuela, del amor y hasta del uso del condón, también habría sido bueno que nos sentaran frente a una taza de café para explicarnos cómo cuidar nuestro dinero.

Porque para algunas conversaciones incómodas siempre habrá tiempo, pero para empezar a construir nuestro futuro financiero, entre más pronto, mejor.