Hasta 10 años tardarían mexicanos en adaptarse a Ley de Economía Digital aprobada en la Cámara de Diputados; señala experto

El economista saltillense Marcelo Lara Saucedo, dijo que pese a las ventajas que podría representar la Ley de Economía Digital aprobada en esta semana por la Cámara de Diputados, tomará mucho tiempo para la población en general adaptarse a dicha legislación, puesto que todavía un gran segmento de esta última se acostumbrada únicamente al uso de efectivo, además de que en muchos establecimientos no se cuenta con acceso a la tecnología ni a herramientas digitales para recibir pagos de manera electrónica.

En entrevista, el también ex presidente en Coahuila del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), recordó que este tipo de disposiciones tienen que ver con una nueva era en la economía digital cuya tendencia está orientada a disminuir el circulante en el pago de productos y servicios que hace el usuario, además de combatir temas como el lavado de dinero y a tener más control con el efectivo que se llegara a usar en determinados procesos.

Declaró que esta medida también tiene que ver con el tema de una revolución digital a la que “tarde o temprano tenemos que sumarnos como sociedad”.

“Eso hay que entenderlo así, es algo que ya lo veníamos viendo, prácticamente la mayoría de los bancos tienen ya su banca digital por así decirlo, y en la que de alguna manera a través de aplicaciones y herramientas ya no se hace uso de efectivo, prácticamente haces un uso digital del dinero que tienes en una cuenta para el pago de productos y servicios. Es algo que tenemos que entenderlo al final del día”, señaló.

“Ésta regulación que se quiere intentar con la reducción del uso de efectivo evidentemente es un tema generacional, no es tan sencillo aplicarlo, yo creo que nos va a tomar muchos años, alrededor de diez años para adaptarnos a esta modernización, todavía la gente está muy familiarizada con el uso de efectivo, la gente entre los 60 y los 80 años es un segmento muy grande que no creemos por obvias razones que se suba a un tema de una dinámica de economía digital, es gente que todavía va a seguir utilizando efectivo”, agregó.

Destacó que además la implementación de esta ley implica un gran costo económico para los proveedores de productos por el manejo de aplicaciones y herramientas digitales que en muchos de los casos se le traslada directamente al cliente, lo que no sucede en otros países que ya tienen ventaja en el uso de este tipo de mecanismos.

“Este es un costo que aquí en México todavía el cliente lo tiene que pagar, por lo que definitivamente necesitamos de una regulación en ese tema. Estamos de acuerdo: todos los trámites se van a hacer digitales, tarjeta, aplicación, etcétera, pero no debe de haber un costo todavía hay que ver esa parte, que el proveedor de productos y servicios no te vaya a cobrar, por estos factores consideramos que esta revolución tecnológica en el uso de efectivo, disminuirlo y utilizar herramientas digitales llevará todavía muchos años para nosotros como país”, agregó el experto. (ÁNGEL AGUILAR)