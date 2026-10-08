Continúa rehabilitación de pavimento dañado por las lluvias

Cuadrillas municipales intensifican los trabajos para mejorar las vialidades y brindar traslados más seguros a las familias saltillenses

El alcalde Javier Díaz González mantiene una intensa jornada de rehabilitación de pavimento deteriorado en distintos sectores de la ciudad, con atención en los tramos afectados por las recientes lluvias.

A fin de mejorar las condiciones de circulación y fortalecer la seguridad vial, cuadrillas de “Aquí Andamos” trabajan en la rehabilitación de diversos tramos de la carpeta asfáltica sobre la calle 42, en la colonia Ampliación Villas de San Lorenzo.

Asimismo, en respuesta a peticiones ciudadanas realizadas al asistente virtual “Saltillo Fácil” 844-160-08-08, el Ayuntamiento llevó a cabo la rehabilitación de diversos puntos sobre la prolongación Francisco de Urdiñola, al sur de la capital de Coahuila.

Sumado a estos trabajos, personal de Infraestructura y Obra Pública realiza acciones de reparación del pavimento afectado por las precipitaciones sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el tramo entre el bulevar Jesús Valdés Sánchez y la calle Raúl de la Peña, con el propósito de reducir riesgos para quienes circulan por esta vialidad.

Javier Díaz destacó el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para responder a las necesidades de movilidad de la población, brindar mayor seguridad a conductores y peatones, y mejorar los tiempos de traslado de las familias saltillenses.

El alcalde de Saltillo exhortó a las y los automovilistas a conducir con precaución en los puntos donde se llevan a cabo los trabajos y agradeció la comprensión de la ciudadanía ante las posibles molestias que las labores pudieran ocasionar. (El Heraldo de Saltillo)