Invita Saltillo a disfrutar el Festival Ánimas del Desierto 2026

Del 22 de octubre al 3 de noviembre se realizarán más de 75 actividades culturales en 41 espacios de la ciudad

El Gobierno de Saltillo, encabezado por Javier Díaz González, invitó a las familias saltillenses y visitantes a disfrutar del tradicional Festival Ánimas del Desierto 2026, que mantiene vivas las tradiciones que representan un orgullo para nuestra ciudad y el estado.

En representación del alcalde Javier Díaz González, César Iván Moreno Aguirre, jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, presentó las actividades de esta edición, que fortalece la identidad de Saltillo, promueve la convivencia familiar y acerca las expresiones artísticas y culturales a toda la población.

“Con esta celebración, nuestro alcalde Javier Díaz González, con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrenda su compromiso de preservar las tradiciones, impulsar la participación ciudadana y mantener una intensa actividad cultural en la ciudad que fortalezca el sentido de pertenencia y el orgullo de ser saltillense”, expresó Moreno Aguirre.

Leticia Aurora Rodarte Rangel, secretaria de Cultura de Coahuila, destacó que el Festival Ánimas del Desierto se ha consolidado como un esfuerzo conjunto entre el Gobierno del Estado, el Municipio y la ciudadanía, con la participación de instituciones educativas y culturales, asociaciones civiles, organizaciones independientes, patrocinadores privados, artistas visuales, grupos artísticos, colectivos y voluntarios.

Por su parte, Mabel Garza Blackaller, directora del Instituto Municipal de Cultura, informó que el festival, a realizarse del 22 de octubre al 3 de noviembre, contará con la participación de 2 mil 246 personas, entre organizadores, artistas, creadores, estudiantes, ciudadanos voluntarios y personal operativo.

Detalló que se ofrecerán más de 75 actividades en 41 espacios y lugares de presentación, como teatros, auditorios, centros culturales, museos, plazas públicas y comerciales, foros independientes y calles, a fin de acercar a las familias las distintas manifestaciones artísticas y mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos.

Entre las actividades destacadas se encuentra la sexta edición del festival Paso de la Mariposa Monarca, presentado por RUMA Arte y Comunidad, con sedes en el Callejón Santos Rojo, la Plaza de Armas, Paseo Capital, Palacio de Gobierno y la Plaza Nueva Tlaxcala.

Asimismo, se realizará el Homenaje a Nuestros Fieles Difuntos, con la instalación del Altar Monumental en las escalinatas del Barrio de Santa Anita, así como el Magno Altar “Ánimas del Desierto” en las escalinatas del Parque Las Maravillas.

Para mayor información, se puede consultar la cartelera completa en la página oficial del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo en Facebook.

En este evento estuvieron presentes María de Jesús Martínez López, regidora presidenta de la Comisión de Cultura y Valores Humanos; Esteban Garza Fishburn, rector de la Universidad Carolina; Sofía Ruiz Leza, en representación de Nicté Ruiz Magaña, directora de la Plataforma de Promoción Cultural de RUMA Arte y Comunidad; Ivonne Orozco Matus, coordinadora del Magno Altar de Muertos del Parque Las Maravillas, así como funcionarios públicos y saltillenses en general. (El Heraldo de Saltillo)