Pide CIESA 90 días más para concretar compra de AHMSA

La solicitud permanece pendiente de autorización; el postor aún debe acreditar una garantía de 56.3 millones de dólares

El empresario José Arturo Domínguez Arteaga, representante de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), solicitó a la jueza Ruth Haggi Huerta un plazo adicional de 90 días naturales para revisar los activos de Altos Hornos de México y Minera del Norte antes de concretar su adquisición.

De acuerdo con información publicada este jueves por La Jornada, el interesado busca verificar las condiciones físicas, técnicas, documentales y contables de ambas empresas, así como conciliar inventarios y precisar su situación patrimonial.

Domínguez Arteaga sostuvo que mantiene firme su oferta de mil 400 millones de dólares y que la petición no representa una retractación ni una disminución de la propuesta.

Hasta la publicación del reporte, la jueza no había autorizado la ampliación. Requirió al síndico Víctor Manuel Aguilera información sobre las revisiones realizadas por el empresario durante la precalificación.

La Jornada agregó que CIESA todavía no había cubierto la garantía de seriedad de 56.3 millones de dólares, cuyo plazo vence el próximo 13 de octubre.

La adquisición de AHMSA y MINOSA sigue pendiente. (El Heraldo de Saltillo)