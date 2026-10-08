Impulsa Luly López colaboración del DIF Saltillo con MIUS Salud Renal

Firman convenio que beneficiará a personas en situación de vulnerabilidad

Luly López Naranjo, presidenta honoraria del DIF Saltillo, firmó un convenio de colaboración con MIUS Salud Renal, con el objetivo de beneficiar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica para que puedan llevar a cabo tratamientos de hemodiálisis.

“MIUS Salud Renal es una organización especializada en la operación integral de servicios médicos enfocados en el cuidado de los riñones y la terapia de sustitución renal, y estamos muy contentos de poder firmar este convenio y que se sumen con nosotros para mejorar la calidad de vida de quienes lo necesitan en Saltillo”, refirió Luly López.

Mencionó que con el respaldo del alcalde Javier Díaz González y a través del trabajo coordinado con MIUS Salud Renal se podrá ampliar el acceso de personas en situación de vulnerabilidad a estos servicios médicos especializados.

La presidenta honoraria del DIF Saltillo señaló que gracias al convenio se podrá facilitar el acceso a tratamientos de hemodiálisis para personas que requieran terapia renal sustitutiva, así como otorgar 90 sesiones de hemodiálisis en calidad de donación, dirigidas a beneficiarios previamente canalizados y valorados conforme a los criterios establecidos por el DIF Saltillo y MIUS Salud Renal.

“Además, se ofrecerán sesiones de hemodiálisis a bajo costo, con tarifas preferenciales para pacientes que requieran continuidad en su tratamiento y presenten limitaciones económicas, así como se facilitará la vinculación con médicos especialistas relacionados con el diagnóstico, seguimiento y tratamiento de enfermedades renales”, dijo.

Luly López destacó que se busca también generar un directorio de especialistas participantes con costos accesibles y fortalecer la red de atención médica especializada del DIF Saltillo.

“Con todo esto buscamos tener una mayor oportunidad de atención para personas con enfermedad renal y disminuir el impacto económico que representa el tratamiento para las familias. Estamos sumamente agradecidos con MIUS Salud Renal y todo su equipo de profesionales por sumarse con amor por una gran causa como esta”, dijo.

Durante la firma del convenio estuvieron presentes Yahira Yesenia Gallardo Texas, directora de MIUS Salud Renal; Edgar Fernando Galindo Soto, director médico de MIUS Salud Renal; Alfonso Figueroa Vicuña, director general del DIF Saltillo; Gloria Leticia Flores Ríos, directora de Salud del DIF Saltillo; Lorena González Valdés, directora del Voluntariado; y Adriana Fernanda Soto Menchaca, coordinadora médica del DIF Saltillo. (El Heraldo de Saltillo)