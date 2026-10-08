Invitan a familias de Ramos Arizpe a participar en actividades gratuitas de Bebeteca en Paredón

Con el propósito de fomentar el desarrollo infantil temprano y fortalecer los vínculos familiares mediante actividades educativas y recreativas, la Coordinación de Bibliotecas de Ramos Arizpe mantiene abierta la invitación para que padres de familia acudan con sus hijos de cero a cuatro años al programa Bebeteca, que se desarrolla en la comunidad de Paredón.

Hayde Aguirre Gutiérrez, coordinadora de Bibliotecas en el municipio, informó que estas actividades se realizan todos los miércoles a las 11:00 horas en la Biblioteca Pública Municipal “Luis Gómez Zepeda”, donde se ofrece un espacio de convivencia y aprendizaje especialmente diseñado para los más pequeños.

“Queremos invitar a todas las familias que tengan niñas y niños de cero a cuatro años a que se acerquen a nuestra biblioteca en Paredón. Cada miércoles contamos con actividades que buscan estimular el aprendizaje desde los primeros años de vida, pero también fortalecer la convivencia entre padres e hijos”, expresó.

La funcionaria explicó que el programa contempla diversas dinámicas, entre ellas cantos, arrullos, juegos, lectura infantil y talleres de expresión artística, además de ejercicios de estimulación temprana que permiten a los menores desarrollar habilidades mientras comparten momentos de calidad con sus familiares, especialmente de la zona rural de Ramos Arizpe.

“Las bibliotecas no solamente son lugares para consultar libros, también queremos que sean espacios donde las familias encuentren oportunidades de aprendizaje y convivencia. Con Bebeteca buscamos que los niños comiencen a familiarizarse con la lectura, los juegos educativos y las actividades que contribuyen a su desarrollo”, señaló Aguirre Gutiérrez.

Finalmente, la coordinadora reiteró la invitación a las familias de Paredón y comunidades cercanas para integrarse a las sesiones semanales. Las personas interesadas en obtener mayores informes pueden comunicarse al teléfono 844-355-9758, con Nubia I. Martínez, bibliotecaria encargada de brindar orientación sobre las actividades del programa. (EDUARDO SERNA).