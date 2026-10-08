Fortalece UTC preparación de docentes con capacitación en salud mental y herramientas digitales

Con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza y fortalecer la atención integral de los estudiantes, la Universidad Tecnológica de Coahuila (UTC) llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a maestras y maestros de los turnos matutino y vespertino, en la que se abordaron temas relacionados con la salud mental, herramientas tecnológicas y evaluación académica.

Durante las actividades, el personal docente recibió orientación sobre la importancia de atender el bienestar emocional de los universitarios, además de conocer estrategias que permitan identificar áreas de oportunidad dentro de las aulas y mejorar los procesos de aprendizaje.

Entre los contenidos desarrollados destacó el uso del Dashboard, herramienta digital que facilita el análisis de información académica, así como la revisión de resultados de autoevaluación, los cuales servirán como referencia para establecer nuevas acciones de actualización y fortalecimiento profesional.

El rector de la institución, Sergio Guadarrama Cortez, participó en este encuentro mediante una charla con los profesores, en la que se destacó la importancia de mantener una preparación constante y fortalecer el compromiso del personal académico con la comunidad estudiantil.

“Son temas que cada semana vamos abordando y no soltamos hasta el final. Esto sucedió igual cuando dimos primeros auxilios; seguimos trabajando en ello porque consideramos que son temas de importancia y trascendencia para cuando ellos lleguen a la industria”, expresó Guadarrama Cortez en declaraciones previas sobre los programas de prevención de la UTC.

Asimismo, la institución busca aprovechar los resultados de sus evaluaciones internas para diseñar programas de capacitación acordes con las necesidades de su personal, además de fortalecer el acompañamiento académico y emocional que reciben los universitarios. (EDUARDO SERNA).