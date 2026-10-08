Espera Ramos Arizpe entrega de 10 armas Glock para reforzar a la Policía Municipal

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe continúa a la espera de recibir un lote de 10 armas cortas tipo Glock, cuya adquisición fue tramitada desde marzo de 2025, con el propósito de fortalecer el equipamiento de los elementos de Seguridad Pública, informó el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías.

El funcionario explicó que el procedimiento administrativo se encuentra sujeto a las disposiciones establecidas por las autoridades estatales y federales, debido a que la compra de armamento para las corporaciones policiales requiere la intervención del Gobierno de Coahuila y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“Desde marzo del año pasado iniciamos los trámites para la compra de armamento, en este caso armas cortas. Sabemos que es un procedimiento bastante largo que tiene que realizarse a través del Gobierno del Estado y donde también interviene la Secretaría de la Defensa Nacional”, señaló.

González Farías indicó que, aunque todavía no existe una fecha confirmada para la entrega, se mantiene la expectativa de que las 10 armas puedan incorporarse al equipamiento de la Policía Municipal durante el último trimestre de 2026 o en los primeros meses de 2027, una vez que concluyan las gestiones correspondientes.

“Tenemos programadas 10 armas cortas tipo Glock y esperamos que se concluyan los trámites. Estaremos pendientes de que en lo que resta del año o a principios del próximo ya se pueda hacer la entrega al municipio para seguir reforzando la seguridad pública”, expresó.

Finalmente, destacó que la incorporación de nuevo armamento forma parte de las acciones encaminadas a fortalecer la capacidad operativa de la corporación, junto con otras estrategias de vigilancia y prevención que impulsa el Ayuntamiento para mantener las condiciones de seguridad en Ramos Arizpe. (EDUARDO SERNA).