Cumple UA de C más de dos años en espera de permiso federal para realizar su magno sorteo

El rector de la UA de C, Octavio Pimentel Martínez, dijo que a más de dos años de que se diera a conocer la realización del magno sorteo de esa casa de estudios, cuyo objetivo es el de recaudar recursos que serían destinados a mejorar la infraestructura de la universidad, además de fortalecer el fondo de becas para las y los estudiantes, aún se está en espera del permiso de la Secretaría de Gobernación para llevar a cabo esta actividad el cual todavía no ha sido otorgado por motivos que se desconocen.

Indicó que, aunque ya se cuenta con una lista de premios ofrecidos a la universidad por varios patrocinadores, entre ellos una residencia, no ha sido posible echar adelante la realización del sorteo, por lo que se continuará insistiendo y haciendo las gestiones para finalmente llevarlo a cabo.

“No nos han dado el permiso federal, tenemos todo en orden, tenemos previsto en estas fechas de acuerdo con la propuesta que rinda protesta la presidencia de la fundación y sean ellos quienes se encarguen de hacer las gestiones para lo que nos falte del sorteo, realmente es un tema en el que tenemos allá los papeles metidos, desconozco los tiempos, pero hay que estar insistiendo para que nos den los permisos para poder operar”, dijo el rector.

Mencionó que por parte de la universidad habría la posibilidad de arrancar sin los permisos la promoción del sorteo, pero en caso de que se llegara la fecha del sorteo sin contar todavía con la autorización, se estaría incurriendo en una irresponsabilidad, por lo que no queda otra alternativa más hay que esperar.

“Recuerden que íbamos muy bien, pero llegó el cambio de gobierno federal y se nos detuvo, llevamos más de dos años, pero por nosotros no queda, vamos a seguirle. Lo que no queremos es que se nos rajen los donadores, ese es el tema. Ellos siguen dispuestos, saben que hasta que tengamos todo listo ellos le entran, entonces por ahora no hay problema, además recordemos que la fundación no solamente es el sorteo, sino que hay otras cosas que ellos están también impulsando y trabajando”.

“Más que nada queremos destinar lo recaudado para tres cosas que la fundación quiere implementar, lógicamente continuar con las becas, el otro tema es para mantenimiento de algunos espacios que a ellos les interesan, laboratorios, centros de investigación para generar conocimiento y el tercero es para equipamiento de los mismos laboratorios, esos son los tres objetivos que el presidente de la fundación ha tratado de impulsar y nosotros estamos de acuerdo”, agregó Octavio Pimentel. (ÁNGEL AGUILAR)