Reportan 6 muertos en penal de Mazatlán 

Ciudad de México.- Al menos 6 muertos y 15 heridos habría dejado un enfrentamiento en el penal de Mazatlán, Sinaloa, reportaron medios locales.

Tras los hechos violentos, un fuerte operativo de seguridad fue desplegado. Un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevuela la zona; en tanto, las visitas fueron suspendidas.

Elementos de la Marina, Ejército y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se encuentran en el lugar. Asimismo, se registró la llegada ambulancias de la Cruz Roja.

Hasta el momento, autoridades estatales y federales no han emitido información.

De acuerdo con Río Doce, entre los heridos se encuentra un niño de 6 años, que se encontraba dentro del penal en calidad de visita con su padre preso.

A las 13:00 horas, al menos siete ambulancias habían salido de las instalaciones de la prisión transportando a las personas heridas hacia hospitales de la ciudad, añadió. (AGENCIA REFORMA)