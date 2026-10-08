Refuerza DIF Ramos Arizpe prevención del suicidio y atención psicológica en escuelas

Con el propósito de fortalecer la salud mental de los adolescentes y romper los tabúes que todavía existen alrededor de la atención psicológica, el DIF Ramos Arizpe intensifica las visitas a instituciones educativas mediante pláticas de orientación y prevención del suicidio, informó su presidenta honoraria, Teresita Escalante Contreras.

Explicó que estas actividades se desarrollan mediante el trabajo conjunto del departamento de Psicología del DIF Municipal, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) y el Centro de Atención e Integración Familiar (CAIF), con la intención de acercar información y herramientas de apoyo emocional a estudiantes de secundaria y preparatoria.

“Estamos trabajando por medio del departamento de Psicología, de PRONNIF y también con CAIF, que pertenece al Estado. Estamos acudiendo a las escuelas para ofrecer pláticas sobre temas importantes, principalmente la prevención del suicidio y todo lo relacionado con la salud mental de los jóvenes, que se encuentran en edades muy vulnerables”, expresó.

Escalante Contreras señaló que uno de los principales desafíos consiste en eliminar las barreras sociales que impiden a los adolescentes hablar abiertamente sobre sus emociones, debido a que todavía existen prejuicios relacionados con solicitar ayuda profesional cuando enfrentan problemas personales, familiares o escolares.

En este sentido, destacó que el Gobierno Municipal, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez, mantiene coordinación con instituciones educativas de distintos niveles para fortalecer las estrategias de prevención y ampliar el acercamiento de los servicios de atención psicológica a la comunidad estudiantil.

“Definitivamente, es un tema al que debemos darle mucha importancia. Muchas veces a las personas no les gusta hablar de sus emociones y todavía consideran la atención psicológica como un tabú. Lo que buscamos es que los muchachos sean escuchados, que tengan confianza y que cada vez se interesen más por cuidar su salud mental”, manifestó. (EDUARDO SERNA).