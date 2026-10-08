DIF Ramos Arizpe refuerza acciones de salud e higiene para mujeres rurales

Recibe organismo casi 16 mil toallas sanitarias; programa “Alas al Campo” lleva productos de higiene menstrual y orientación a comunidades rurales y colonias

Con el propósito de fortalecer la salud, higiene y bienestar de las mujeres, el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, a través del DIF Municipal, recibió un donativo de casi 16 mil toallas sanitarias que serán distribuidas mediante el programa “Alas al Campo”, dirigido principalmente a mujeres y adolescentes de comunidades rurales y colonias en situación de vulnerabilidad.

La entrega fue encabezada por la presidenta honoraria del DIF Ramos Arizpe, Teresita Escalante Contreras, y el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, quien, junto con personal de distintas dependencias municipales, impulsó la recolección de estos productos de primera necesidad, alcanzando una cifra cercana a las 16 mil unidades.

El donativo permitirá dar continuidad a las jornadas que el DIF desarrolla de manera permanente en ejidos y sectores vulnerables, donde además de distribuir productos de higiene menstrual se imparten pláticas informativas dirigidas principalmente a estudiantes de secundaria y preparatoria.

Teresita Escalante Contreras destacó que el programa “Alas al Campo”, iniciado en 2025, responde a una necesidad cotidiana que enfrentan muchas mujeres, especialmente en comunidades donde la distancia, las condiciones económicas y las dificultades de acceso a establecimientos comerciales pueden limitar la disponibilidad de estos productos.

“La menstruación es parte natural de la vida de las mujeres y ninguna niña o adolescente debería enfrentar dificultades para acceder a un producto tan básico como una toalla sanitaria. Queremos que puedan vivir esta etapa con salud, seguridad y dignidad, porque cuidar de nuestras niñas y mujeres también significa brindarles las condiciones necesarias para su bienestar”, expresó. .

Añadió que las jornadas incluyen orientación sobre higiene personal impartida por profesionales de psicología del DIF, así como la entrega de dotaciones individuales a las estudiantes y el suministro de productos a los planteles educativos para atender necesidades posteriores.

El secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, mencionó que en esta recolección participaron trabajadores del Archivo Municipal, Museo de Historia de Ramos Arizpe, Dirección de Seguridad Pública, Servicios Concesionados, Tenencia de la Tierra, Protección Civil, Departamento Jurídico y Atención Ciudadana, quienes unieron esfuerzos para reunir los insumos entregados. (El Heraldo de Saltillo)