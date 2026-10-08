El desabasto de medicamentos no es culpa del algoritmo, es una realidad que lastima a las familias: Vero Pérez

La presidenta del PAN Coahuila exigió respuestas ante la falta de medicamentos oncológicos y pidió investigar hasta las últimas consecuencias la denuncia presentada por padres de niñas y niños con cáncer contra Andy López Beltrán.

Ciudad de México.- La presidenta del PAN Coahuila, Vero Pérez, cuestionó que la presidenta Claudia Sheinbaum pretenda explicar las denuncias por desabasto de medicamentos a partir de lo que muestran los algoritmos de las redes sociales, mientras miles de familias exigen respuestas y garantías para acceder a tratamientos médicos.

“Es una desfachatez pretender que el problema está en el algoritmo y no en la realidad que viven las familias. El algoritmo no inventa la angustia de una madre que busca un medicamento para su hijo, ni puede sustituir un tratamiento oncológico que no llega a tiempo. Lo que necesitan las familias son medicinas, respuestas y soluciones, no explicaciones para justificar al gobierno”, señaló.

Vero Pérez sostuvo que, cuando se trata de la salud y la vida de las personas, no basta con afirmar que el abasto ha mejorado o responsabilizar a los proveedores por los faltantes. El Gobierno Federal tiene la obligación de garantizar el suministro oportuno de medicamentos, transparentar los resultados y explicar qué está haciendo para resolver las carencias que todavía denuncian los pacientes.

La legisladora subrayó que la falta de medicamentos oncológicos representa una preocupación especialmente grave, porque los tratamientos de niñas y niños con cáncer requieren continuidad y atención oportuna. Detrás de cada denuncia hay familias que enfrentan incertidumbre, desgaste emocional y gastos adicionales para intentar conseguir los fármacos que necesitan sus hijos.

“Las familias no tendrían que salir a protestar, denunciar o tocar puertas para conseguir un medicamento que debería estar garantizado. No estamos hablando de una discusión en redes sociales, estamos hablando de la salud y de la vida de niñas y niños. El gobierno debe escuchar a los pacientes y dejar de minimizar sus reclamos”, enfatizó.

En este contexto, Pérez Herrera señaló la importancia de la denuncia presentada el 7 de octubre ante la Fiscalía General de la República por organizaciones de padres y madres de niñas y niños con cáncer contra Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, y el empresario Jorge Amílcar Olán, por presuntas irregularidades relacionadas con la compra y distribución de medicamentos oncológicos.

La también diputada indicó que corresponde a la FGR investigar los hechos denunciados, revisar las pruebas y determinar si existen responsabilidades penales. Asimismo, exigió que el caso se atienda con seriedad, transparencia y sin privilegios, para esclarecer cualquier posible irregularidad en el manejo de recursos y en los procesos de adquisición de medicamentos.

“Si las familias están presentando denuncias y aportando elementos para que se investigue, lo mínimo que merece el país es una Fiscalía que actúe con independencia y llegue hasta las últimas consecuencias. Nadie debe estar por encima de la ley, sin importar su apellido o sus vínculos políticos”, afirmó.

Finalmente, Vero Pérez reiteró que el Gobierno federal debe dejar de desviar la conversación hacia las redes sociales y concentrarse en resolver el problema de fondo: garantizar medicamentos suficientes, especialmente para pacientes con cáncer, transparentar las compras públicas y rendir cuentas a las familias que llevan años exigiendo atención.

“Los algoritmos no son los responsables de que una familia tenga que buscar desesperadamente un medicamento. La obligación del gobierno es garantizar el derecho a la salud. Menos excusas y más resultados; menos discursos y medicamentos en los hospitales”, concluyó. (El Heraldo de Saltillo)