Angélica Flores Carrillo

Falleció el 06 de octubre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en Domicilio

Misa en la Iglesia San Francisco de Asís a las 15:00 hrs

Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad

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Humberto Peña Sánchez

Falleció el 06 de octubre del 2026 a la edad de 79 años

Velación en capilla Redención

Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes

Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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María Guadalupe Reyna Salazar

Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 61 años

Velación en capilla Fundadores 1

Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

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Juan Espinoza Reséndiz

Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 83 años

Velación en capilla Sixtina

Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza

Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo

María Elena Álvarez García

Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 72 años

Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez

Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo

Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad

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Ma. Magdalena Palomo García

Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 81 años

Velación en la capilla Hidalgo

Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez

Misa en la Capilla del Panteón Jardines del Santo Cristo a las 11:00 hrs

Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo