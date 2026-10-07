Angélica Flores Carrillo
Falleció el 06 de octubre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en Domicilio
Misa en la Iglesia San Francisco de Asís a las 15:00 hrs
Inhumación este miércoles en un Panteón de la Localidad
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Humberto Peña Sánchez
Falleció el 06 de octubre del 2026 a la edad de 79 años
Velación en capilla Redención
Ubicada en Blvd. Nazario S. Ortiz Garza 3951 col. Virreyes
Misa en Oratorio Martínez a las 13:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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María Guadalupe Reyna Salazar
Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 61 años
Velación en capilla Fundadores 1
Ubicada en Blvd. Fundadores y Periférico LEA
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
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Juan Espinoza Reséndiz
Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 83 años
Velación en capilla Sixtina
Ubicada en Aldama y Calzada Emilio Carranza
Cremación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo
María Elena Álvarez García
Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 72 años
Velación en la capilla Oratorio Valdés Sánchez
Ubicada en Blvd. Jesús Valdés Sánchez e Hidalgo
Inhumación este jueves en un Panteón de la Localidad
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Ma. Magdalena Palomo García
Falleció el 07 de octubre del 2026 a la edad de 81 años
Velación en la capilla Hidalgo
Ubicada en Hidalgo y Blvd. Jesús Valdés Sánchez
Misa en la Capilla del Panteón Jardines del Santo Cristo a las 11:00 hrs
Inhumación este jueves en el Panteón Jardines del Santo Cristo