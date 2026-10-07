Anuncia regidora Amal Esper entrega gratuita de lonas para proteger de lluvias a población vulnerable

La regidora de Acción Nacional en el Cabildo de Saltillo, Amal Esper Serur, dio a conocer que está llevando a cabo la entrega de lonas a la población vulnerable de diferentes sectores de Saltillo que requieran de este apoyo para enfrentar las condiciones de lluvia que seguirán prevaleciendo en la región durante los siguientes días.

Indicó que las y los saltillenses que requieran de este apoyo, podrán solicitarlo enviando un mensaje de WhatsApp al número 844 584 96 35 para efectuar su registro y posteriormente recoger sus lonas en las oficinas de regidores de la Unidad Administrativa del Municipio de Saltillo, ubicada en la calle Purcell número 840, a un costado de la Presidencia Municipal. (ÁNGEL AGUILAR)