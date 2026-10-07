LA EDUCACIÓN Y EL DERECHO A PENSAR

¿Debe la educación de una nación transmitir principalmente conocimientos o enseñar a las personas a pensar, cuestionar y formar un criterio propio?

Hay preguntas que parecen pedagógicas y, en realidad, son profundamente políticas. Preguntar si la educación debe transmitir conocimientos o enseñar a pensar equivale a preguntarnos qué clase de ciudadanos desea formar una nación y, en última instancia, qué clase de sociedad quiere llegar a ser. La falsa disyuntiva consiste en suponer que conocer y pensar son actividades enfrentadas. No lo son. Nadie puede ejercer un pensamiento serio sobre aquello que desconoce. Para cuestionar la historia hay que conocerla; para discutir la ciencia hay que comprender su método; para defender o criticar una institución es indispensable saber por qué nació, qué problema intentó resolver y cuáles han sido sus consecuencias.

El pensamiento crítico no surge del vacío. Necesita memoria, lenguaje, cultura, datos, disciplina y referencias. Por eso sería un error convertir la escuela en un espacio donde aprender contenidos parezca anticuado. Memorizar no es pensar, pero tampoco se puede pensar sin memoria. La tabla de multiplicar, la gramática, la historia nacional, la literatura, la filosofía y las ciencias forman parte de una herencia intelectual que cada generación recibe de las anteriores. Renunciar a transmitirla en nombre de una supuesta espontaneidad del alumno no lo libera: lo deja intelectualmente desarmado. Pero el error contrario puede ser todavía más peligroso: creer que educar consiste en llenar la mente de respuestas previamente aceptadas.

Una persona puede acumular fechas, fórmulas, conceptos y títulos académicos y, aun así, ser incapaz de reconocer un argumento falso, una manipulación emocional o una mentira bien presentada. Puede saber mucho y comprender poco. Puede repetir perfectamente lo aprendido sin haber adquirido la capacidad de preguntarse por qué debería creerlo. Ahí aparece la dimensión política de la educación. Todo sistema educativo selecciona contenidos. Decide qué hechos considera relevantes, qué autores se leen, qué episodios históricos se recuerdan y desde qué categorías se interpreta la realidad. Esa selección es inevitable. Lo que no debería serlo es transformar la educación en catecismo político. Una cosa es transmitir principios cívicos, conocimiento histórico y reglas de convivencia; otra muy distinta, utilizar el aula para fabricar adhesiones.

La frontera entre educación y adoctrinamiento se encuentra, precisamente, en el derecho a preguntar. Una educación democrática no debería enseñar al estudiante qué debe pensar sobre cada controversia, sino darle los instrumentos para construir y defender razonadamente una posición. El maestro conserva una autoridad indispensable, pero esa autoridad no consiste en exigir obediencia intelectual. Consiste en exigir rigor: ¿por qué lo afirmas?, ¿cuál es tu evidencia?, ¿qué responderías a quien piensa lo contrario?, ¿qué hecho podría demostrar que estás equivocado? Esa disciplina del pensamiento es mucho más exigente que repetir una consigna. También resulta incómoda para el poder. Para cualquier poder. Los gobiernos, los partidos, las empresas, los medios de comunicación, los líderes sociales e incluso nuestras propias comunidades prefieren, en determinadas circunstancias, ciudadanos dispuestos a aceptar narrativas simples. El individuo con criterio introduce una molestia inevitable: pregunta, compara, exige pruebas y puede cambiar de opinión; por eso enseñar a pensar no es un lujo pedagógico; es una condición de la libertad. Pero conviene no confundir pensamiento crítico con desconfianza permanente. En los últimos años se ha vuelto frecuente considerar “crítico” a quien rechaza toda autoridad, toda tradición o toda verdad establecida. Eso tampoco es pensamiento: es otra forma de dogmatismo.

Cuestionar no significa destruir. Una sociedad necesita transmitir aquello que ha aprendido a lo largo de generaciones. Necesita idioma, historia, normas, instituciones, hábitos de convivencia y referencias comunes. La tradición no debe convertirse en una prisión, pero tampoco puede tratarse como desperdicio intelectual que cada generación tiene derecho a desechar sin siquiera comprenderlo. Para corregir una herencia, primero hay que conocerla. Para reformar una institución es necesario entender qué protege. Para superar una idea hace falta haberla estudiado con justicia. Ahí se encuentra, quizá, el equilibrio que la educación contemporánea ha perdido: enseñar al joven a recibir una herencia sin obligarlo a venerarla y enseñarle a cuestionarla sin acostumbrarlo a despreciarla.

El problema adquiere una urgencia distinta en la era digital. Durante siglos, una parte importante de la educación consistió en acercar información a quien tenía poco acceso a ella. Hoy sucede casi lo contrario: vivimos rodeados de información. Una búsqueda ofrece miles de respuestas; las redes sociales entregan opiniones ininterrumpidas; la inteligencia artificial puede producir explicaciones, imágenes y argumentos en segundos. La escasez ya no es solamente de información. Es, sobre todo, de criterio; y el criterio no se descarga. Se forma lentamente: leyendo textos difíciles, resolviendo problemas, escuchando argumentos contrarios, aprendiendo a distinguir evidencia de retórica, reconociendo nuestros propios prejuicios y aceptando una experiencia particularmente difícil para el ser humano: descubrir que podemos estar equivocados. Esa debería ser una de las grandes tareas de la escuela.

México necesita estudiantes que sepan matemáticas, ciencias, historia, español, tecnología y civismo. Pero necesita también que sepan identificar una falacia, verificar una fuente, formular una pregunta, sostener una discusión sin convertir al adversario en enemigo y modificar una conclusión cuando los hechos la contradicen; porque la democracia no depende solamente de elecciones e instituciones. Depende también de la calidad intelectual de sus ciudadanos. Una sociedad formada por personas incapaces de distinguir entre un hecho y una opinión puede conservar formalmente sus mecanismos democráticos y, al mismo tiempo, volverse extraordinariamente vulnerable a la propaganda, el fanatismo y la manipulación; por ello, la pregunta inicial quizá deba formularse de otra manera. La educación no debe escoger entre transmitir conocimientos y enseñar a pensar. Debe transmitir conocimientos para que sea posible pensar con libertad y enseñar a pensar para que el conocimiento no se convierta en obediencia.

Una nación que enseña únicamente respuestas forma personas dependientes de quien las proporciona. Una nación que enseña únicamente a cuestionar, pero no ofrece conocimientos sólidos, corre el riesgo de formar individuos convencidos de que cualquier opinión vale tanto como cualquier verdad. La educación verdaderamente libre exige ambas cosas: raíces y criterio; memoria y juicio; herencia y pregunta. Educar es entregar a una persona el patrimonio intelectual de quienes llegaron antes y, al mismo tiempo, concederle el derecho de examinarlo. Porque el objetivo final de una escuela no debería ser producir alumnos que piensen como sus maestros, como sus padres o como el gobierno de su tiempo. Debería formar seres humanos capaces de pensar por sí mismos y, sobre todo, capaces de explicar por qué piensan lo que piensan.