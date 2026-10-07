Con vigilancia en cajeros, apoyo vial y rehabilitación de escuelas, complementan formación de cadetes de la Policía de Saltillo

El titular de la Comisaría de Seguridad de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, recordó que el cierre de la convocatoria para aspirantes a ingresar a la Academia de Policía Municipal es este 19 de octubre, por lo que las y los saltillenses interesados en formar parte de la quinta generación de esa institución, quienes iniciarán sus actividades formativas el próximo mes de 2027, aún tienen oportunidad de entregar su documentación.

Dijo que al momento se tienen registrados 200 aspirantes para pertenecer a la Policía Municipal de Saltillo, los que pasan primeramente por un proceso de reclutamiento y selección, para después presentar sus exámenes de confianza en el C3 y pasar por un filtro donde serán seleccionados los 50 cadetes que ingresarán a las filas de la corporación.

Además, dijo que los cadetes que actualmente se encuentran recibiendo formación se encuentran complementando esta última a través de actividades que incluyen la vigilancia en cajeros e instituciones bancarias, además de realizar también labores de apoyo vial en cruceros bajo la supervisión de personal de Tránsito Municipal y también colaborando en la rehabilitación de escuelas.

“Estamos haciendo más dinámico el curso de formación inicial, ya que los cadetes están participando también en diferentes prácticas, nos apoyan también los viernes en los cajeros de los bancos para que haya mayor seguridad, ya que es en ese día cuando hay mayor afluencia, hay gente de negocios o de empresas que retiran efectivo por lo cual hay más movimiento y ponemos cadetes y elementos con binomios caninos”, dijo el comisionado.

“También los mandamos a algunos cruceros donde hay más flujo vial para que nos apoyen con el tema de vialidad están con silbato en los cruces y fueron capacitados por personal de Tránsito, no los mandamos así nada más, además de que estamos rehabilitando escuelas”, agregó. (ÁNGEL AGUILAR)