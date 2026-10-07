Es este domingo Maratón Saltillo La Moderna; habrá cierre de calles

Pide Comisaría tomar previsiones de tiempo y vías alternas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que, con motivo de la realización del Maratón Saltillo La Moderna 2026, este domingo habrá cierre de vialidades a partir de las 4:50 de la mañana, por lo que exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones de tiempo y utilizar vías alternas.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que la apertura de vialidades se hará conforme avance el último corredor.

Habrá un dispositivo de vialidad y seguridad en el que participarán elementos de Tránsito, preventivos de la Policía Municipal, cadetes de la Academia de Policía de Saltillo y voluntarios, para cubrir más de 400 puntos, entre ellos intersecciones de vialidades.

Puso a disposición de la ciudadanía el teléfono 414-11-14 de la Policía Municipal, el ChatBot de la Comisaría de Seguridad 844-893-09-09 y los grupos ciudadanos de WhatsApp.

Recorrido Maratón

El Maratón de 42.195 kilómetros tendrá como salida y meta Parque Centro, sobre bulevar Galerías. De ahí, los corredores tomarán bulevar Venustiano Carranza al poniente y luego al oriente hasta bulevar Pedro Figueroa, para descender hacia el sur hasta bulevar Eulalio Gutiérrez Treviño. El contingente retornará al poniente y subirá por bulevar José María Rodríguez y bulevar Musa de León, a la altura del Tecnológico de Monterrey, para incorporarse al periférico Luis Echeverría.

El recorrido continuará por periférico Luis Echeverría con dirección al surponiente hasta la zona del Bosque Urbano del Ejército Mexicano. En ese sector se realizará un bucle sobre Pedro Torres Castilla y bulevar Carlos Abedrop Dávila, a la altura del Museo del Desierto y el CRIT, para luego tomar hacia el norte por General Pérez Treviño hasta Prolongación Urdiñola.

Ya en el poniente de la ciudad, la ruta ingresa al Centro Histórico por bulevar Felipe J. Mery, Gustavo Espinoza Mireles y calle Hidalgo, para subir por Juan Antonio de la Fuente y Benito Juárez hasta calzada Emilio Carranza. Desde ahí descenderá por Juan Aldama y General Ramón Corona hacia avenida Presidente Cárdenas y bulevar Isidro López Zertuche, completará el circuito frente a Soriana y retornará por bulevar Venustiano Carranza, bulevar Jesús Valdés Sánchez y Nazario Ortiz, para enfilar nuevamente a Venustiano Carranza y cerrar en Parque Centro.

Aquí Vamos Gratis iniciará operaciones a la 1:00 de la tarde

El Gobierno Municipal de Saltillo, a través del Instituto Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (IMMUS), informó que este domingo habrá ajustes temporales en el servicio de transporte gratuito “Aquí Vamos Gratis” con motivo de la realización del Maratón Saltillo La Moderna 2026.

El director del IMMUS, Víctor de la Rosa Molina, dio a conocer que las rutas de “Aquí Vamos Gratis” iniciarán sus operaciones a partir de la 1:00 de la tarde, con el fin de salvaguardar la integridad de las y los corredores, debido a que el recorrido de la competencia interfiere con su trayecto habitual.

El Gobierno Municipal exhortó a las y los usuarios a tomar las debidas precauciones y planificar con anticipación sus traslados durante la mañana del domingo. (El Heraldo de Saltillo)