Afirman que cártel mexicano busca secuestrar a agentes de EU

Dallas.- Autoridades federales de Estados Unidos investigan un posible plan de un cártel mexicano para secuestrar a agentes fronterizos en el oeste de Texas, por lo que personal de seguridad se mantiene en alerta.

Tres empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmaron al Washington Examiner que las autoridades tienen motivos para considerar creíble la amenaza.

De acuerdo con información difundida este martes por NewsNation, algunos empleados de la CBP fueron notificados recientemente de que un contrabandista tendría previsto introducir a Estados Unidos a varias personas provenientes de Colombia y Venezuela con el objetivo de secuestrar a personal de la agencia en las áreas de El Paso y Presidio, Texas.

La CBP confirmó que mantiene investigaciones de inteligencia sobre individuos, grupos y organizaciones considerados una amenaza para Estados Unidos, aunque evitó pronunciarse específicamente sobre el supuesto plan.

«La CBP mantiene una labor proactiva de inteligencia sobre todos los actores extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional», señaló la agencia.

La dependencia agregó que la información obtenida es verificada con otras autoridades antes de determinar su credibilidad y aseguró que cuenta con procedimientos para mitigar las amenazas y proteger a sus empleados e instalaciones.

Sin embargo, la CBP se negó a revelar sus métodos de seguridad y respuesta ante este tipo de riesgos. (AGENCIA REFORMA