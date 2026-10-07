LISTOS PARA EL RODEO

Ya comenzaron a circular las invitaciones para la inauguración de la Expo Coahuila y el Rodeo Saltillo, evento que se llevará a cabo el próximo 14 de octubre y será encabezado por el gobernador MANOLO JIMÉNEZ, y el atuendo sugerido, cómo era de esperar, es cien por ciento vaquero.

Las actividades del Rodeo se llevarán a cabo del 15 al 18 de octubre en las nuevas instalaciones que se construyeron en los terrenos dónde se llevaba a cabo la feria de Saltillo. La primera estapa ya está prácticamente lista, tal cómo lo anunció desde julio Manolo; y una vez que se concluya, la inversión andará por el orden de los 270 millones de pesos, en lo que será el área para eventos y exposiciones más importante en los 450 años de historia de la ciudad.

El proyecto incluye áreas como Distrito Vaquero, Plaza de las Estrellas, Explanada 38, Domo Norte, Teatro del Pueblo, Pabellón Sarape y Villas del Desierto, además del Forum, que estará listo el próximo año, justo para los festejos del 450 aniversario.

A PROBAR EL FRACKING

Paso a pasito se comienza a mover el tema del fracking. En su comparecencia en la Cámara de Diputadso, ALICIA BÁRCENA, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, habló sobre la autorización para hacer una prueba piloto en la cuenca Sabinas-Burro-Picachos, que abarca una extensa región de Coahuila y parte de Nuevo León, para determinar si en el futuro sería técnicamente viable aprovechar sus importantes reservas de gas no convencional mediante fracturación hidráulica o fracking.

Deentro de esa cuenca se encuentran los municipios de Acuña, Allende, Frontera, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Monclova, Múzquiz, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Progreso, Sabinas, San Juan de Sabinas, Villa Unión y Zaragoza, y si se estira un poco la liga, también abarca territorios de Abasolo, Candela, Castaños, Cuatro Ciénegas, Escobedo, Juárez, Lamadrid, Morelos, Nadadores, Sacramento y San Buenaventura. Es decir, 27 de 38 municipios que tiene el estado. Nada más La Laguna y el Sureste quedarían fuera.

Estudios basados en información de la Comisión Nacional de Hidrocarburos han estimado para Sabinas-Burro-Picachos alrededor de 67 billones de pies cúbicos de gas de lutitas, una reserva enorme que permanece sin ser explotada.

UNA NUEVA COLONIA

450 viviendas, habitadas por al menos mil personas, son las que serán afectadas por el paso del nuevo tren de pasajeros en Saltillo. Para reubicarlos, se ocupa una colonia completa. Y aunque MARÍA BÁRBARA CEPEDA ha estado muy atenta a este tema, en realidad le compete al Gobierno Federal a través de la Secretaría de Infraestructura resolver ese problema. Y no hay más que de dos sopas: o indemnizan a los dueños de las viviendas en base al valor comercial de cada inmueble (que no vayan a salir con que les quieren pagar el valor catastral, que siempre es menor), o les dan una casa nueva de las mismas condiciones y valor de las que serán derrumbadas. Está bueno el entuerto.

ARMONIZACIÓN CATASTRAL

En la Cámara de Diputados, el martes aprobaron la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, con la cual el Gobierno Federal pretende crear una plataforma única que supuestamente va a beneficiar a los municipios más pequeños. La intención es crear una clave única catastral a nivel nacional y establecer una clave única registral enlazada con la catastral para hacer en línea todos los trámites que tengan que ver con predial.

Supuestamente, con esto se va a eliminar la brecha digital entre los municipios más avanzados y los que aún operan manualmente, sin que tengan que invertir en soluciones tecnológicas propias, lo cual, al menos en teoría, mejoraría la capacidad recaudatoria de los municipios, pues la base fiscal se amplía al actualizar el catastro, registrar los predios faltantes y ofrecer el pago del predial enlínea. En principio suena bien, pero habrá que ver que ocurre una vez que se implemente, porque ahora toda la información quedaría centralizada y en manos del gobierno de la 4t, y eso, cómo han demostrado los hechos, no es nada bueno.

EL JUNIOR GENOCIDA

Vaya que sigue dando de qué hablar el hijo del “mesías de Macuspana”, ANDY LÓPEZ BELTRÁN, quien ahora fue acusado junto con su socio, JORGE AMÍLCAR OLÁN, de haber cometido los delitos de genocidio, delincuencia organizada y genocidio. La denuncia la presentaron ante la FGR (lo cual significa que la van a archivar sin tan siquiera verla) por varias agrupaciones de padres de niños con cáncer, los cuales aseguran que Andy y Amílcar son responsables de un esquema de contratos irregulares, sobreprecios y la simulación en la compra de fármacos inservibles o apócrifos mediante empresas fantasma. Gravísimas acusaciones, por supuesto; pero cómo la 4t ha tendido un manto de impunidad para proteger a AMLO y a sus cercanos, lo más seguro es que la denuncia pasará a dormir el sueño de los justos, al menos por ahora…

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