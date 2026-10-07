Un mismo objetivo, la seguridad de Coahuila: Federico Fernández

Con la participación de más 400 alumnos de la Narro, el fiscal general de Coahuila impartió una plática sobre prevención contra la extorsión

Para fortalecer la cultura de prevención entre los jóvenes y brindarles herramientas para identificar y actuar ante posibles intentos de extorsión, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, impartió, este miércoles, una conferencia ante más de 400 alumnos de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), en Saltillo.

La ponencia se efectuó como parte del programa “A Coahuila lo Cuidamos Todos”, tras la invitación de la institución educativa para abordar uno de los delitos que puede afectar a la población a través de llamadas telefónicas y otros medios de contacto.

Durante la plática, los estudiantes participaron en una dinámica en la que conocieron de primera mano casos reales de intentos de extorsión telefónica, con el fin de identificar las principales formas de operación de quienes cometen este tipo de ilícitos y conocer las acciones que deben tomar ante una situación de este tipo.

Fernández Montañez destacó que la prevención y la participación ciudadana son fundamentales para mantener las condiciones de seguridad en la entidad, al señalar que desde la Mesa Estatal de Seguridad, encabezada por el gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, se desarrollan estrategias encaminadas a fortalecer la seguridad de Coahuila.

“Un mismo objetivo, la seguridad de Coahuila”, subrayó el fiscal al referirse a la coordinación entre las distintas instituciones y sectores de la sociedad para prevenir los delitos y mantener a la entidad como referente nacional en materia de seguridad.

Durante el encuentro, la comunidad de la Narro reconoció además el trabajo del grupo de seguridad establecido para atender reportes especiales relacionados con el centro educativo y las situaciones que se presentan en el día a día de estudiantes, docentes y trabajadores de la UAAAN.

En la actividad también participaron Gabriela Franyutti, subsecretaria de Prevención Social y Prevención de la Secretaría de Seguridad; Julio Loera, delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE), y Martín Treviño Pérez, inspector regional de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes acompañaron a Federico Fernández durante la jornada de prevención. (OMAR SOTO)