Convoca UA de C a sus investigadores a postularse a los reconocimientos Joven Investigador e Investigador del Año 2026

Con el objetivo de reconocer la destacada labor y contribución que han realizado en el 2026 los investigadores e investigadoras de la Universidad Autónoma de Coahuila, se les convoca a participar para los reconocimientos Joven Investigador e Investigador del Año.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 12 de octubre; la premiación será durante el Segundo Encuentro de Investigación UA de C 2026, que se llevará a cabo los días 12 y 13 de noviembre en modalidad híbrida y presencial en la Sala de Seminarios Emilio J. Talamás y en Escuelas y Facultades de la Unidad Camporredondo.

El evento tiene como objetivo fortalecer la generación de conocimiento, promover la difusión de resultados científicos y crear espacios de intercambio académico entre la comunidad universitaria y la sociedad.

Para postularse a “Joven Investigador” la convocatoria va dirigida a los catedráticos con una antigüedad mínima de 3 años en la institución, haber nacido en 1986 o años posteriores, así como entregar la documentación solicitada, ya que el reconocimiento sólo se puede recibir una vez, si ya se han sido premiados no podrán participar.

Otros de los requisitos son los siguientes: una carta dirigida a la Comisión Dictaminadora, debe contar con un máximo de 2 cuartillas e incluir lo siguiente motivos por los cuales se propone como candidato resaltando los logros obtenidos y el área de conocimiento a participar Físico-Matemáticas e Ingeniería, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud y Ciencias Sociales, Humanidades y de la Conducta.

El currículum vitae condensado del candidato con un máximo de 5 cuartillas, documentación comprobatoria que considere relevante, concentrado de información a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0LPdHN3aJ3pBncVjXkgsACpUNktDVURGQzBGRlFCR0FONzQ0S1FTMllNUS4u&route=shorturl.

Los requisitos para la convocatoria “Investigador del Año 2026” son: Ser catedrático(a) investigador(a) de tiempo completo y con dedicación exclusiva en la UA de C, tener una antigüedad mínima de 5 años en la institución, entregar la documentación solicitada, no haber recibido esta distinción en los últimos 3 años, sólo se podrá participar en una de las categorías como investigador del año o joven investigador.

Además de carta solicitud dirigida a la Comisión Dictaminadora, con un máximo de dos cuartillas, donde se incluya, motivos por los cuales se propone como candidato(a), resaltando los logros obtenidos en el año 2025, el área del conocimiento a participar: Físico-matemáticas e Ingeniería, Biología y Química, Medicina y Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales, Humanidades y de la Conducta.

Incluir manifestación de dedicación exclusiva en la UA de C, currículum vitae condensado de 3 cuartillas máximo, documentación comprobatoria del año 2025. concentrado de información a través del siguiente enlace: https://forms.cloud.microsoft/pages/responsepage.aspx?id=gsNAcvN36kKVdjcJfbNi0LPdHN3aJ3pBncVjXkgsACpUM05DMEYzOFBHTTVMRkNNRDBGODgxVlpZSi4u&route=shorturl

La información presentada debe ser verídica y comprobable, en caso de no poder cargar la información en liga proporcionada, enviarse al correo electrónico: investigaciondip@uadec.edu.mx, la evaluación de las y los candidatos estará a cargo de la Comisión Dictaminadora conformada exprofeso para este fin y se reconocerá a un(a) investigador(a) en cada una de las áreas.

A juicio de la Comisión Dictaminadora se podrá considerar desierto el reconocimiento en una o más áreas, la entrega de diploma y premio diseñado para tal fin, una vez realizada la deliberación correspondiente, se notificará el resultado a la Dirección de Investigación y Posgrado, misma que lo comunicará al investigador(a) reconocido(a); los resultados se darán a conocer a partir del día 6 de noviembre del 2026. (El Heraldo de Saltillo)