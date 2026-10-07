Ricardo Montaner regresa a Monterrey con la segunda fecha de su tour “El último Regreso”. Conoce todos los detalles 

Tras haberse presentado exitosamente el miércoles 22 de abril de 2026 frente a miles de personas, el ícono de la música romántica se prepara para regresar a Monterrey para presentarse nuevamente en vivo con una nueva fecha de su actual tour “El último Regreso”, la gira que marca su despedida de los grandes escenarios de México, y a continuación te contamos todos los detalles.

Bajo el lema “Una Vuelta Más Para Que Seas Feliz”, Ricardo Montaner regresará a Monterrey el miércoles 18 de noviembre de 2026 y el evento se llevará a cabo en la Arena Monterrey a las 9:00 horas.

Los boletos ya están a la venta y se pueden adquirir en línea a través de Superboletos.com. El evento cuenta con 19 zonas diferentes con los siguientes precios: Balcón: mil 4 pesos, Luneta: mil 130 pesos, Preferente: mil 381 pesos, Plus Ultra: 2 mil 385 pesos, Preferente Especial: 2 mil 385 pesos, Persona con Discapacidad: 2 mil 636 pesos, Butaca: 2 mil 988, Megacable: 3 mil 390 pesos, Banco Azteca: 3 mil 690 pesos, Barrera: 3 mil 690 pesos, Oro: 4 mil 210, McCormick: 4 mil 210 pesos, Osel: 4 mil 210, Platino: 4 mil 380, Coke Studio: 5 mil 234 pesos, Super Palco: 5 mil 234 pesos, Plata: 5 mil 234 pesos, Doritos: 5 mil 234 pesos y VIP: 5 mil 966 pesos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y una colección de canciones que sean convertido en verdaderos himnos del romanticismo en español, Ricardo Montaner regresará una vez más a Monterrey para despedirse de los grandes escenarios con éxitos como “Bésame”, “Me Va a Extrañar”, “Tan Enamorados” y muchos más que serán interpretados esa noche.

“El Último Regreso” de Ricardo Montaner en Monterrey promete una última vuelta para compartir una noche en la que la nostalgia, el romanticismo y sus grandes éxitos serán los protagonistas. (Armando De la Peña/El Heraldo de Saltillo)