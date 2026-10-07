Tomás Gutiérrez se mantiene entre los cinco alcaldes mejor evaluados de Coahuila

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, se mantiene dentro del grupo de los cinco presidentes municipales con mayor aprobación en Coahuila, al registrar 58.5 por ciento de respaldo ciudadano durante septiembre de 2026, de acuerdo con la más reciente medición de Demoscopia.

Los resultados colocan al edil ramosarizpense en la cuarta posición a nivel estatal, dentro de un ranking encabezado por el alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, con 63.8 por ciento; seguido por Jacobo Rodríguez, de Piedras Negras, con 61.1 por ciento, y Javier Díaz, de Saltillo, con 60.4 por ciento.

Gutiérrez Merino aparece con 58.5 por ciento de aprobación, mientras que Carlos Villarreal, alcalde de Monclova, completa los primeros cinco lugares de la evaluación estatal con 56.7 por ciento. De esta manera, Ramos Arizpe se mantiene representado entre los municipios cuyos alcaldes alcanzaron los mejores niveles de respaldo durante el periodo evaluado.

El seguimiento mensual presentado por Demoscopia muestra además que la aprobación de Gutiérrez Merino ha permanecido alrededor del 60 por ciento durante distintos momentos de 2026. Entre los registros destacados se encuentra un 63.9 por ciento en febrero, uno de sus niveles más altos del año, así como 61.4 por ciento en abril y 62.6 por ciento en junio.

Para septiembre, la medición ubicó al presidente municipal en 58.5 por ciento, resultado que le permitió conservar un lugar dentro del Top 5 estatal, consolidándose nuevamente entre los alcaldes mejor evaluados de Coahuila.

De acuerdo con la información metodológica incluida por Demoscopia, el estudio fue realizado mediante llamadas telefónicas y consideró a ciudadanos mayores de 18 años. Para cada una de las ciudades evaluadas se levantaron mil muestras representativas, con un nivel de confianza de 95 por ciento y un margen de error de aproximadamente 3.8 por ciento. (EDUARDO SERNA)