Brindan usuarios de aplicación “Bici App” información útil para mejorar ciclovías de Saltillo

Señala director del IMPLAN

El titular del Instituto Municipal de Planeación de Saltillo, Alberto Salinas De las Fuentes, dijo que gracias a la información aportada por los cerca de 500 saltillenses que han descargado la aplicación electrónica “Bici App” y están utilizando esa plataforma para el registro y análisis de las ciclovías con que se cuenta en esta ciudad, se están diseñando acciones importantes para el mejoramiento de estas rutas ciclistas urbanas.

Indicó que a un mes del lanzamiento de esta aplicación ya se cuenta con datos sobre las rutas que son utilizadas con más frecuencia por las y los ciclistas, así como de los horarios de mayor circulación y los principales destinos a los que se dirigen estos usuarios, lo que permitirá en breve tomar decisiones como son la posible reubicación de algunas ciclo estaciones, así como también sobre la realización de acciones de mantenimiento o renovación de la infraestructura con que cuentan las ciclo vías en diversos tramos.

“Se está trabajando en reforzar de alguna manera las ciclovías de Saltillo de tal forma que queremos tener datos muy específicos de cuáles son las zonas de la ciudad en las que más se está empleando la bicicleta como método de transporte, para esto, contamos con la aplicación de la aplicación Bici App que se lanzó hace aproximadamente un mes y que ahorita debe tener alrededor de los 500 usuarios que ya nos comienzan a arrojar datos relevantes para una buena toma de decisiones”, dijo Alberto Salinas.

“La intención de esto es generar información para que el municipio tome una decisión en cuanto al mantenimiento o ampliación si es necesario de la red de ciclovías. Ahorita de acuerdo con los datos que tenemos ya disponibles en la aplicación hemos identificado algunos tramos en los que sería bueno probablemente hacer una intervención de mantenimiento en algunas zonas donde ya se usa bastante la ciclo vía o en algunos tramos donde sería bueno implementar nueva infraestructura”, agregó.

Señaló que también se tienen identificados ya algunos puntos en los que podría complementarse el uso de las ciclo vías con el servicio que ofrece el sistema de transporte gratuito Aquí Vamos.

“Tenemos también identificados en algunos tramos en donde estas ciclo vías entroncan con la ruta de transporte Aquí Vamos Gratis, creemos que por ahí puede darse una buena área de oportunidad de tal forma que a la mejor un usuario pueda bajar del camión, caminar un poco, tomar en una ciclo estación una bicicleta, usarla y después dejarla en otra para abordar de nuevo estas unidades y así moverse a distintas partes de la ciudad”, mencionó el titular del IMPLAN. (ÁNGEL AGUILAR)