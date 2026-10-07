UNA ELEVADA INCONFORMIDAD

Morena Coahuila deberá tomar nota de la elevada inconformidad que generó el proceso para elegir coordinadores estatales de los comités para la Defensa de la Cuarta Transformación y la Soberanía Nacional. Si así fueran de democráticos como extenso es el nombre les iría mejor.

De acuerdo con el muestreo levantado por Político Mx, los estados donde fue mayor el rechazo son Guerrero y Nuevo León, con 76.3 y 74.9 por ciento. Pero no se quedan tan atrás Sinaloa y Michoacán, con 74.2 y 73.4, respectivamente. Más abajo, pero también muy mal evaluado aparece Zacatecas con 63.2. En el fondo, con muy poco rechazo a las encuestas, si es que las hubo, están Campeche con apenas 21.6 por ciento, Tlaxcala con 25.6 y Quintana Roo con 28.8.

En Nuevo León fue tal la inconformidad de una de las aspirantes, la exsecretaria de Economía, Tatiana Clouthier, que cuestionó los resultados del proceso y emprendió un movimiento denominado “Todos con conciencia”, aunque sin romper abiertamente con la Cuarta Transformación. Justificó que lo hace “para trabajar desde la participación ciudadana”, lo que sea que signifique eso. Y es que quien se convierta en coordinador marcha directo a la candidatura, burlando, además, los actos anticipados de campaña. Y las “encuestas” de la 4T siempre se han caracterizado por su falta de transparencia. Como reacción, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no intervendrá en el proceso interno de Morena y que las encuestas son la mejor herramienta para conocer la percepción de la gente.

Por su parte, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, aliado de Morena, se quejó de que los dirigentes morenistas incumplieron los acuerdos de la coalición respecto a las encuestas para la designación de candidatos y que los hicieron a un lado.

Y lo que para algunos analistas se trató de un reto a la jefa del Ejecutivo Federal, la senadora coahuilense Cecilia Guadiana anunció que no renunciará a su doble nacionalidad, después de que el Legislativo aprobó las reformas propuestas por Sheinbaum Pardo para impedir que quienes posean doble nacionalidad puedan aspirar a una gubernatura o a la Presidencia de la República. A Guadiana se le menciona como posible candidata a la Gubernatura de Coahuila, aunque faltan cuatro años para las elecciones. En Coahuila se acerca la definición de candidaturas para renovación de los 38 ayuntamientos y las diputaciones federales, a realizarse en junio del año entrante.