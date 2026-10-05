Ve Sheinbaum complejo subsidiar turbosina ante caída de vuelos

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum consideró complejo subsidiar la turbosina ante la caída de vuelos provocada, dijo, por el encarecimiento mundial del combustible derivado de la guerra en Irán.

La mandataria explicó que, a diferencia de la gasolina y el diesel, cuyo precio es apoyado por el Gobierno federal para contener presiones inflacionarias, aplicar una medida similar al combustible de aviación resulta más difícil.

“Ya subsidiar la turbosina, ya es más complejo”, afirmó.

Sheinbaum sostuvo que el aumento en el precio del combustible ha reducido el número de viajes internacionales y señaló que ese fenómeno no se limita a México.

La presidenta respondió así a cuestionamientos sobre la salida de aerolíneas del Aeropuerto Internacional de Tulum y sobre la posibilidad de reducir tarifas aeroportuarias o aplicar otras medidas para frenar la pérdida de operaciones.

Aeroméxico suspendió temporalmente sus vuelos hacia y desde Tulum el 30 de septiembre, mientras que Volaris anunció que dejará de operar desde esa terminal a partir del 7 de enero de 2027.

Sheinbaum reconoció, sin embargo, que el caso de Tulum tiene un componente adicional que será explicado por las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Entonces, por esa razón ha disminuido el número de viajes internacionales en todo el mundo, no solo en nuestro país, pero Tulum tiene algo particular y ya lo vamos a platicar el jueves y se va a recuperar sin problema”, sostuvo.

Ante las quejas de aerolíneas por las tarifas aeroportuarias, la Presidenta no anunció cambios y aseguró que existe comunicación permanente con las compañías.

“Hay acercamiento permanente, permanente”, respondió.

Sheinbaum señaló que Aeroméxico, Volaris y Viva mantienen contacto con autoridades federales, entre ellas las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Economía. (AGENCIA REFORMA)