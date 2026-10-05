Guía completa para abrir cuenta siendo extranjero en México

Para abrir cuenta siendo extranjero en México es fundamental conocer los requisitos, documentos y pasos que exigen los principales bancos y proveedores de servicios financieros en el país. Requisitos para cuentas bancarias como extranjero pueden variar, pero con la información adecuada el proceso resulta sencillo y seguro, ya sea en instituciones tradicionales o plataformas digitales.

Requisitos y pasos para abrir cuenta siendo extranjero en México

Antes de avanzar, es importante comprender que cada banco tiene criterios específicos para permitir la apertura de cuentas a personas extranjeras. Sin embargo, la mayoría solicita los siguientes documentos básicos:

Pasaporte vigente como identificación oficial.

Forma migratoria válida (por ejemplo, FM2, FM3, Tarjeta de Residente Permanente o Temporal).

CURP (Clave Única de Registro de Población) para extranjeros.

Comprobante de domicilio reciente en México.

Número de celular mexicano.

Ser mayor de 18 años (o, en el caso de menores, que el trámite lo realice un tutor con documentación que respalde la patria potestad).

El proceso general para abrir cuenta siendo extranjero incluye:

Seleccionar un banco o proveedor que ofrezca productos a extranjeros.

Presentar la documentación requerida, ya sea en sucursal o de forma digital.

Llenar los datos personales en la aplicación o portal web.

Verificar la información y esperar la aprobación de la cuenta.

En algunos casos, recoger la tarjeta física en sucursal.

recargar mi cuenta mercado pago tras abrir una cuenta, basta vincular la tarjeta o hacer transferencias desde la nueva cuenta bancaria.

Opciones de bancos y proveedores para extranjeros

Existen alternativas tanto en la banca tradicional mexicana como en servicios digitales internacionales:

BBVA México : Permite abrir cuentas desde su app si cuentas con todos los documentos y no tienes una cuenta activa.

Scotiabank : Ofrece apertura de cuentas a extranjeros solo en sucursal, aceptando pasaporte y documento migratorio vigente, sin necesidad de comprobante de residencia local.

Banco Azteca : Para extranjeros que ya residen en México y cuentan con domicilio local.

Wise y Revolut : Plataformas internacionales que facilitan abrir cuentas multidivisa en línea antes de llegar a México, requiriendo solo documento de identidad vigente y permitiendo gestionar EUR y MXN.

Para menores de edad extranjeros, bancos como HSBC permiten abrir cuentas siempre que el trámite lo gestione un tutor legal y se presenten los documentos exigidos para ambos.

Cómo abrir cuenta siendo extranjero e integrar Mercado Pago en Tiendanube

Si además de abrir cuenta siendo extranjero buscas integrar Mercado Pago en Tiendanube, debes tener una cuenta bancaria activa y una identificación oficial válida. Mercado Pago acepta cuentas de extranjeros siempre que se cumplan los requisitos migratorios y de identificación del país.

Una vez abierta la cuenta bancaria, puedes conectar Mercado Pago como método de pago en tu tienda en línea siguiendo el proceso indicado por Tiendanube, lo que permite recibir pagos y gestionar ventas de forma eficiente.

Dudas comunes sobre cuentas bancarias para extranjeros

¿Qué banco en México permite abrir cuenta solo con pasaporte?

Algunos bancos como Scotiabank aceptan el pasaporte como identificación principal, aunque también requieren documento migratorio vigente.

¿Puedo abrir una cuenta si aún no tengo domicilio en México?

Plataformas como Wise y Revolut permiten abrir cuentas en línea sin necesidad de comprobante de domicilio local, solo con documento de identidad oficial.

¿Los menores extranjeros pueden tener cuentas bancarias en México?

Sí, siempre que el trámite lo realice el tutor legal y se presenten los documentos exigidos por el banco para ambos.

¿Es posible recargar Mercado Pago desde cuentas extranjeras?

Sí, siempre que la cuenta esté habilitada en México y cumpla con los requisitos de Mercado Pago y la plataforma bancaria.

Si deseas abrir cuenta siendo extranjero en México, verifica los requisitos específicos del banco o proveedor elegido y prepara la documentación antes de iniciar el proceso.